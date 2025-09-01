Trend Galeri Trend Magazin 'Kurtlar Vadisi'nde 'Memati'nin biricik aşkıydı... Didem Taslan estetikle bambaşka biri oldu!

'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Gamze' karakteri ve 'Memati'nin sevgilisi' olarak hafızalara kazınan model Didem Taslan, son haliyle herkesi şaşırttı! 51 yaşındaki Taslan'ın yıllar içinde geçirdiği estetik müdahaleleri, görenleri adeta şoke etti...

Giriş Tarihi: 01.09.2025 10:10 Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 10:13
1994 yılında Miss Turkey ikinci güzeli seçilen Didem Taslan, mankenlik kariyerinin ardından oyunculuk dünyasına adım atara dikkat çekmişti.

Ünlü manken, 'Kurtlar Vadisi'nde 'Memati'nin sevgilisini canlandırarak bir döneme damga vurmuştu.

Başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çeken Taslan, ekranların en çok aranan kadın oyuncuları arasında yerini almıştı.

Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü model, son haliyle görenlerin beğenisini kazandı.

Instagram hesabından bir hayli aktif olan Didem Taslan sık sık takipçileriyle fotoğraf paylaşıyor.

259 bin takipçili hesabında zaman zaman da videolar yayınlayan Taslan, sevenlerinden de birçok beğeni alıyor.

Taslan'ın zaman içinde geçirdiği estetik müdahaleleri ile bambaşka birine dönüşmesi, dikkat çekti.

Yasemin Özilhan, Kutsi, Yağmur Atacan, Aysun Kayacı, Melike Güner ve Bekir Aksoy gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Doktorlar dizisi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Doktorlar dizisinin oyuncularının son halleri zaman zaman sosyal medyada merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de 'Doktor Jülide' karakteriyle akıllara kazınan Mehtap Altunok...

Duru güzelliğiyle hayran bırakan Mehtap Altınok'un son hali gündem oldu.

Mehtap Altunok, Doktorlar dizisinden sonra en son Çatı Katı Aşk isimli dizi ile sevenleriyle buluşmuştu. 1972 doğumlu olan Mehtap Altunok, Washington'da işletme eğitim aldı ve Dünya Bankası'nda da görev yaptı.

Oyunculuğa karşı ilgisi olan Mehtap Altunok, New York'ta Stella Adler oyunculuk okulunda eğitimi aldı ve 2005 yılında Türkiye'ye döndü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan güzel isim sık sık gündelik yaşamına dair karelerini paylaşıyor.

53 yaşındaki Mehtap Altunok adeta yıllara meydan okuyor.

Ünlü isme takipçilerinden "Güzeller güzeli", "Hala çok güzelsiniz" yorumları yapılıyor.

Bir dönemin ekran fenomeni olan Devrim Nas'ın tiyatro sahnesinden televizyon ekranına, oradan da beyaz perdeye uzanan kariyeri, her daim izleyenlerin ilgisini çekti.

Şimdilerde ise hem fiziksel görünümü hem de sanata olan yaklaşımıyla hayranlarını şaşırtmayı sürdürüyor. Gelin, bu çok yönlü sanatçının hayatına ve kariyerine daha yakından bakalım!

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Devrim Nas, 10 Ocak 1972'de İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyunculuğa olan tutkusu, onu ülkemizin en köklü sanat kurumlarından biri olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na yönlendirdi.

Burada tiyatro bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Nas, yeteneklerini sahneye taşıdı ve kendine özgü bir yer edindi.

TİYATRODAN TELEVİZYONA UZANAN BİR KARİYER

Tiyatro Nas için her zaman bir tutku oldu. 1994 yılında kurduğu tiyatro ile "ırkçılık, gündelik faşizm ve toplumsal sorunlar" gibi temaları ele alan oyunlar sahneledi. Bu süreçte, sadece oyunculukla yetinmeyip yaratıcı üretimin her aşamasında yer aldı.

Daha sonra kurduğu bir diğer tiyatronun girişiminde Nas, burada da çeşitli prodüksiyonlarda hem sahneye çıktı hem de ekibin bel kemiği oldu.

Nas'ın tiyatroya olan sevgisi, yalnızca sahnede değil, eğitmenlik yoluyla da kendini gösterdi. Uzun yıllar boyunca güzel sanatlar tiyatro bölümünde ders verdi ve genç oyunculara rehberlik etti.

Ancak zamanla yeni kuşakla çatışmaya başladığını hisseden oyuncu, bu süreci sonlandırarak bağımsız çalışmayı tercih etti.

Devrim Nas, uluslararası tiyatro festivallerine katılarak yurt dışında da kendini kanıtladı. Özellikle Japon yönetmen Tadashi Suzuki ile çalışması, oyunculuk yaklaşımını derinleştirdi.