Trend Galeri Trend Magazin “Kurtlar Vadisi”’nin “Ömer Baba”’sıydı! Emin Olcay’ın son halini görenler gözlerine inanamadı…

Bir zamanlar Türk televizyonlarında herkesin severek takip ettiği Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki "Ömer Baba" rolü ile hafızalara kazınan Emin Olcay'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! 79 yaşındaki ünlü oyuncu adeta sevenlerini şoke etti. İşte son hali…

Giriş Tarihi: 10.08.2025 17:33 Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 17:33
Emin Olcay, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1964 yılında Ankara Devlet Çocuk Tiyatrosu'nda Peter Pan oyunu ile kariyer hayatına başladı. 1970–1974 yılları arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde sanat akademisi bitirdi.

Türk televizyonlarında herkesin severek takip ettiği Kurtlar Vadisi dizisinde başrol Polat Alemdar'ın babasına yani Ömer Baba karakterine hayat veren Emin Olcay'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi Pusu projelerinin ardından ünlü oyuncu en son 2015 yılında Çarşı Pazar isimli projede rol almıştı.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen usta oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir video ile sevenlerine mesaj gönderdi.

Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı!

İŞTE EMİN OLCAY'IN SON HALİ!

DEĞİŞİMİYLE HERKESİ ŞOKE EDEN BİR DİĞER OYUNCU: DİDEM EROL

Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden Didem Erol, yıllar süren sessizliğini sosyal medyada yaptığı sürpriz bir paylaşımla bozdu. Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği "Victoria" karakteriyle hafızalara kazınan Erol, artık bambaşka bir hayat sürüyor.

Amerika'ya yerleştikten sonra adını "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 49 yaşında ikinci kez anne olduğunu duyurdu.

Yıllar önce Türkiye'deki oyunculuk kariyerini geride bırakıp ABD'ye taşınan Didem Erol, "Emret Komutanım", "Omuz Omuza", "Arka Sokaklar" gibi pek çok sevilen dizide rol almış, güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Ancak zamanla hem sahneden hem de kameraların önünden çekilmeyi tercih etti.

HOLLYWOOD'DA YENİ BİR KİMLİK: SERAH HENESEY

2017 yılında Los Angeles'ta televizyon sunuculuğu yapmaya başlayan Didem Erol, Amerika'daki hayatında sadece kariyerini değil kimliğini de baştan yazdı.

İsmini "Serah Henesey" olarak değiştiren oyuncu, 2020 yılında müzik prodüktörü ve aynı zamanda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Nathan Cowles ile dünyaevine girdi.

2023 yılında ilk kızı Ava Rose'u 47 yaşında kucağına alan Serah Henesey, şimdi de 49 yaşında ikinci kez anne olmanın sevincini yaşıyor. Sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilmiş bir aile fotoğrafı paylaşan Serah, bu mutlu haberi takipçileriyle paylaştı. Gönderi kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı aldı.

"VİCTORİA"NIN SON HALİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bir dönemin güzelliğiyle ekranlarda fırtınalar estiren Didem Erol'un son hali ise takipçilerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. "Zaman geçmiş ama güzelliği hâlâ aynı", "Victoria anne olmuş, inanamıyorum", "Bu yaşta ikinci bebek mi? Bravo" gibi yorumlar yağdı.

İŞTE AİLE FOTOĞRAFI!

Oyunculuk kariyerini Hollywood'da bırakan, hayatını ailesine ve yeni projelerine adayan Serah Henesey, Türkiye'deki hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 49 yaşında gelen bu annelik haberi, magazin dünyasında da büyük yankı uyandırdı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN BİR DİĞER OYUNCU: İLKER KIZMAZ!

Bir dönemin fenomen dizisi Aşk-ı Memnu, sadece Bihter ve Behlül'ün yasak aşkıyla değil, dizinin sessiz ama güçlü karakterleriyle de hafızalara kazındı. Bu karakterlerden biri de kuşkusuz Nihat Önal'dı. Behlül'ün gölgesinde kalmayan, çalışkanlığı ve sadakatiyle dikkat çeken Nihat karakterine hayat veren isim ise İlker Kızmaz'dı. İşte son hali…

İzmir'de 9 Eylül 1975'te doğan Kızmaz, sanat hayatına tiyatro sahnesinde başladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk tutkusunu profesyonel alana taşıdı. İstanbul'a taşınarak oyunculuk eğitimi aldı. 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisiyle büyük çıkış yakalayan Kızmaz, sadece Türkiye'de değil, dizinin yayınlandığı birçok ülkede de tanınır hale geldi.

O yıllardan bu yana birçok projede yer alan başarılı oyuncu, özellikle Çanakkale 1915 filmindeki Yarbay Mustafa Kemal rolüyle büyük takdir topladı.

Sette tanıştığı oyuncu Aslı Türkel ile 2014'te hayatını birleştiren İlker Kızmaz, 2016'da kızı Naz'ın doğumuyla baba oldu.

İŞTE SON HALİ!

Uzak Doğu sporlarına ilgi duyan, aikido, binicilik ve kite surfing gibi sporlarla ilgilenen oyuncu, yıllar içinde hem fiziksel görünümünde hem yaşam tarzında büyük bir dönüşüm geçirdi.

İşte Aşk-ı Memnu'nun Nihat'ı İlker Kızmaz'ın yıllar sonraki son hali, görenleri şaşkına çevirdi!

Aile yaşamıyla öne çıkan oyuncu, oldukça sevilen isimlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle sıklıkla çıktığı seyahatlerle takipçilerine yeni bir dünyayı kapılarınıda aralıyor.

İlker Kızmaz, her ne kadar aklımızda "Nihat" rolüyle kalmış olsa da kendisi hala çok aktif bir oyuncu ve birçok başarılı projede adından söz ettirmeye devam ediyor.

Mahallenin Muhtarları'nın unutulmaz muhtarının son halini gördünüz mü?

"Mahallenin Muhtarları" dizisindeki muhtar rolüyle hafızalara kazınan, sayısız yapımda "baba" karakteriyle gönüllere taht kuran Cihat Tamer, yıllardır gizlediği büyük dramı açıkladı. 59 yıllık eşiyle örnek bir evlilik sürdüren sanatçı, katıldığı programda özel hayatına dair duygusal itiraflarda bulundu. Ancak asıl yürek burkan haber, sosyal medya hesabından duyurduğu evlat kaybı oldu…

Türk tiyatrosunun ve televizyon dünyasının duayen isimlerinden Cihat Tamer, 81 yaşında hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. 59 yıllık eşi Nurcan Hanım'la örnek bir evlilik sürdüren usta sanatçı, kanser tedavisi gören oğlu Atilla Tamer'i 28 Ağustos 2024'te kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından "Sevgili oğlum Atilla Tamer'i kaybettik" sözleriyle duyumuştu. Peki Cihat Tamer şimdi ne yapıyor? İşte detaylar...

1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelen, aslen Rizeli olan Cihat Tamer, oyunculuk kariyerine 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu olan sanatçı, 1961'den itibaren Münir Özkul Tiyatrosu'ndan Devekuşu Kabare'ye, Dostlar Tiyatrosu'ndan Üsküdar Oyuncuları'na kadar birçok önemli tiyatro topluluğunda sahne aldı. Aynı zamanda Ercan Yazgan ile birlikte kurduğu tiyatroyla da adından söz ettirdi. Sinema ve dizi projeleriyle geniş kitlelere ulaşan Cihat Tamer, özellikle "Mahallenin Muhtarları" dizisinde canlandırdığı muhtar rolüyle hafızalara kazındı.