Kuruluş Orhan ezberleri bozmaya geliyor!

ORHAN BEY BURSA ÖNÜNDE Orhan Bey, Osman Bey'in hayalini gerçekleştirmek için dokuz yıldır Bursa'yı muhasara etmektedir. Bursa ise güçlü tekfuru Saroz ve yenilmez komutanı Flavius sayesinde çelik bir kale gibi korunmaktadır. Orhan Bey bütün zorluklara rağmen Bursa'nın kapılarını açacak hamleyi yapmak için harekete geçer. Orhan Bey'in bu hamlesi nelere sebep olacaktır? OSMAN BEY TOYU TOPLUYOR Toplanacak toydan çıkacak kararın Bursa'nın sonu olacağını söyleyen Osman Bey ordugahtaki bütün beyleri toya çağırır. Orhan Bey'in önünde büyük bir toy sınavı vardır. Beyler yeni bir komutanla muhasaraya devam etmek istediklerini söylerler. Şahinşah Bey vazifeye talip olur. Toyun ortasına bomba gibi düşen bu talebe Osman Bey ne cevap verecektir? Şahinşah'ın niyetini anlayan Orhan Bey ne yapacaktır? SEVDASIYLA ORHAN BEY'E DESTEK VEREN NİLÜFER HATUN Bütün hengamenin arasında, sevdasıyla Orhan'a güç veren Nilüfer Hatun çocuklarıyla Orhan'a nefes olur. Orhan'ın en büyük dayanağı ve obadaki kalbi olan Nilüfer Hatun toyun hatunlar arasındaki yankısını nasıl göğüsleyecektir? ALAEDDİN BEY, ORHAN BEY'İN GÖREVİNE TALİP Alaeddin Bey ise aklının sesiyle Babasının karşısına geçer. Eğer Orhan'ı azledecekse vazifeye kendisi talip olduğunu söyler. Osman Bey ne karar verecektir? GONCA'DAN ÜMİDİNİ KESEN MALHUN HATUN! Alaeddin'in soyunun devamı için Gonca'dan ümidi kesen Malhun Hatun, Didar Hatun'a, Alaeddin için bir gelin adayı bakmasını söyler. Gonca ve Alaeddin bu isteği öğrendiğinde ne yapacaktır? ORHAN BEY, FLAVİUS'UN KARDEŞİNİ ÖLDÜRÜYOR. FLAVİS'UN İNTİKAM YEMİNİ! Öte yanda toy kararı çıkana kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olan Orhan Bey, Flavius ve Saroz'un can damarını kesmek için büyük bir plan yapar. Orhan Bey Flavius'un kardeşini öldürür. Flavius kardeşinin intikamı için ant içer. Orhan'ın eliyle dökülen kan, Bursa surlarının önünde yeni bir fırtına mı doğuracaktır? Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!