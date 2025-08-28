Trend
'Kuruluş' gümbür gümbür geliyor! Şampiyonlar ligi kadrosu: Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay, Mahassine Merabet...
"Kuruluş: Orhan", kadrosundaki usta oyuncular ve yeni isimlerle sezona iddialı başlıyor. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey'i canlandıracağı dizide Cihan Ünal, Barış Falay, Burak Sergen, Bennu Yıldırımlar ve Mahassine Merabet aynı projede buluşuyor.
Giriş Tarihi: 28.08.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 07:05