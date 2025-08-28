’Kuruluş’ gümbür gümbür geliyor! Şampiyonlar ligi kadrosu: Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Falay,  Mahassine Merabet...

BAKIN SONUNDAN NE ÇIKACAK?

Farkındayım, uzunca bir yazı. Okumaya pek hevesli bir millet olmadığımızı da biliyorum. Ama bu yazıyı sonuna kadar okuma sabrı gösterenleri finalde büyük bir sürpriz bekliyor. 1827'de Almanya'nın Magdeburg şehrinde Ludwig Carl Friedrich Dedloid adında bir erkek çocuğu dünyaya gözlerini açar. Ancak annesi ve babası sürekli kavga etmektedir. Yakınları, bu kavgalardan etkilenmesin diye Carl'ı bir yetimhaneye verirler. 12 yaşına kadar bu yetimhanede kalır Carl, çok eziyet çeker, dayak yer ve artık kaçmaya karar verir.