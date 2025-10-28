“Kuruluş Orhan” oyuncuları basınla bir araya geldi!

Burak Sergen: "Gerçekten Ezber Bozan Bir İş Oldu"

'Kuruluş Orhan' dizisinde Bursa Tekfuru Saroz karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen, projeye ve ekibe duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"atv kanalına ve yapımcımız Mehmet Bozdağ'a çok teşekkür ediyorum. Zor ve meşakkatli bir sürecin ardından 29 Ekim'de izleyiciyle buluşuyoruz. Gerçekten ezber bozan ve iyi bir iş oldu," diyen Sergen, yeni dönemde seyirciyi güçlü bir hikâyenin beklediğini belirtti. Devlet Tiyatrosu kökenli bir oyuncu olarak bu tür rollere aşina olduğunu söyleyen Sergen, "Ancak bu kez Bizans tarafındayım, bana saldırabilirsiniz," sözleriyle esprili bir şekilde açıklamalarını noktaladı.

"Yeni hikaye ve yeni oyuncu kadrosuyla bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz."

Projede daha önce rol almakta olan Çağrı Şensoy, Ömer Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan da lansmanda açıklamalarda bulundular. Dizide Cerkutay karakterine hayat veren Çağrı Şensoy, "Altı yıldır taşıdığım bu sorumluluğu yedinci yıla taşımak büyük bir coşku. Bu hikâyenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum," dedi. Alaeddin Bey karakterine hayat veren Ömer Faruk Aran "Yeni hikâyemiz ve oyuncu kadromuzla böyle güçlü bir yapımda yer almaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ezber bozan bir projenin içinde olmaktan gururluyuz," diyerek düşüncelerini dile getirdi. Gonca Hatun karakterini canlandıran Belgin Şimşek, "Yeni hikâyemiz ve yeni oyuncu kadromuzla bir arada olmanın heyecanını yaşıyorum," sözleriyle duygularını paylaştı. Dizide Boran karakterine hayat veren Yiğit Uçan da "Tüm oyuncu arkadaşlarıma ve teknik ekibe böyle güzel bir iş ortaya koydukları için çok teşekkür ediyorum." sözleriyle diziye ilişkin heyecanını dile getirdi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve güçlü hikayesiyle bu sezona damgasına vurmaya hazırlanıyor.

Yeni hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı önemli isimlerle yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da kadroda yer alıyor.

Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!