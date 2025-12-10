Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan’da beklenmedik hamle: Orhan Bey ile Flavius güçlerini ortak düşmana karşı birleştirdi

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen tarihi yapımı Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak heyecan dolu 7. bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Yeni bölümde, Orhan Bey ile Flavius'un, Anadolu'yu tehdit eden Kutsal Mabed Şövalyelerine karşı beklenmedik bir iş birliğine gitmesi öne çıkıyor. Dizide bu zorunlu ittifak, hem siyasi entrikaları hem de karakterler arasındaki kişisel hesaplaşmaları gün yüzüne çıkaracak. Obadaki gerilim ve yükselen tehditler, hikâyenin temposunu bir üst seviyeye taşırken izleyiciyi ekrana kilitleyecek yeni gelişmeler yaşanacak.