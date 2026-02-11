Kuruluş Orhan'da büyük hesaplaşma! Bursa'daki hain plan bozuluyor
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. Sultan Orhan ve hanedanın Bursa Sarayı'na yerleşmesiyle yeni bir dönem başlarken, şehir bu kez içeriden karıştırılmak isteniyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa'da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Nefes kesen bölümüyle Kuruluş Orhan bu akşam atv'de!
Giriş Tarihi: 11.02.2026 08:30
Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 09:01