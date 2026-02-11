Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan'da büyük hesaplaşma! Bursa'daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan'da büyük hesaplaşma! Bursa'daki hain plan bozuluyor

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. Sultan Orhan ve hanedanın Bursa Sarayı'na yerleşmesiyle yeni bir dönem başlarken, şehir bu kez içeriden karıştırılmak isteniyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa'da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır? Nefes kesen bölümüyle Kuruluş Orhan bu akşam atv'de!

Giriş Tarihi: 11.02.2026 08:30 Güncelleme Tarihi: 11.02.2026 09:01
Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

14.Bölüm Özeti

Bursa'da Tehlikeli Oyun: İç Karışıklık Kapıda

Yerleşme telaşının sürdüğü Bursa'da karanlık eller devreye girer. Sultan Orhan'ın yükselişini durdurmak isteyenler, şehri içeriden karıştırmaya çalışır. Bu hain girişimin arkasında kim vardır? Sultan Orhan, iç savaşı başlamadan engelleyebilecek midir?

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Prenses Asporça Cephesinde Savaş Kararı

Asporça'nın Sultan Orhan'a duyduğu öfke her geçen gün büyür. Babasının Sultan Orhan'la evlilik teklifinde bulunması ve Sultan Orhan'ın İznik için gizli bir ajanda yürütmesi, Asporça'yı geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükler. İpleri tamamen eline almaya kararlı olan Asporça, Orhan'a karşı savaş başlatmak üzere harekete geçer. Dafne'ye Nilüfer Hatun'u kendisine getirmesini emreder. Dafne bu tehlikeli emri yerine getirebilecek midir?

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan 14. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Nilüfer Hatun Ne Yapacak?

Nilüfer Hatun, İmparator'un kızını Sultan Orhan'la evlendirmek istediğini öğrendiğinde büyük bir sarsıntı yaşar. Bu gelişme karşısında Nilüfer Hatun'un tavrı ne olacaktır? Sessiz kalacak mı, yoksa bu oyunu bozacak bir hamle mi yapacaktır?

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kanlı Baskın: İpler Kopuyor

Asporça'nın bir diğer planı devreye girer. Flavius, Orhan'ın birliğine baskın düzenler ve alplar şehit düşer. Bu haberle öfkesi doruğa çıkan Sultan Orhan, artık geri adım atmayacaktır. Sulhu bozan bu saldırının hesabını hem Asporça'dan hem de Flavius'tan sormaya kararlıdır. Sultan Orhan'ın ilk hamlesi nereye olacaktır?

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Demirhan ve Germiyan İttifakı

Sultan Orhan'ı yalnız bırakmak isteyen Demirhan, planlarını genişletir. Germiyanoğlu Mehmet'le iş birliği yapan Demirhan, bir yandan Orhan'ı yıpratırken diğer yandan Mehmet'in hedefi nettir: Alaeddin Bey. Alaeddin ve Gonca çıktıkları Germiyan yolculuğunda kurulan alçakça tuzaklardan kurtulabilecek midir?

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Dursun'un Sırrı Ortaya Çıkıyor

Demirhan, kardeşi Dursun'un Karesi olduğunun açığa çıkmasıyla sarsılır. Sultan Orhan, Dursun'u zindana attırır. Demirhan, kardeşini kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir? Halime ise Dursun'un ihanetini öğrendiğinde yıkılır. Sevdiği adamın kaçmasına engel olmak için onu oklar. Dursun, sevdiğinin ellerinde mi can verecektir?

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Şahinşah'ın Şer İttifakı

Öte yanda Şahinşah, zulme uğrayan ahalinin öfkesini Demirhan'la kurduğu şer ittifakına taşır. Babasının gerçek yüzüyle yüzleşen Yiğit büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Şahinşah'ın hırsı nelere yol açacaktır? Sultan Orhan, hem açık hem gizli düşmanlara karşı bu çok cepheli mücadeleyi nasıl sürdürecektir?

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!

Kuruluş Orhan’da büyük hesaplaşma! Bursa’daki hain plan bozuluyor

Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de!