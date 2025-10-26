Kuruluş Orhan’da büyük sürpriz! Burak Sergen anlattı: “Benim karakter tarihin akışını değiştirecek”

Bu sene kadrosuna dâhil olduğum 'Kuruluş Orhan', 29 Ekim'de seyirciyle buluşuyor. Heyecanlıyız. Devlet Tiyatroları'nda da bu tür tarihi karakterleri canlandırdığım için ve tarihe de ayrı bir merakım olduğu için bütün padişahları oynamak isterim. Böyle tarihi işlerin kadrolusuyum, hatta kadrolu padişah derler bana.

Daha önce Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Yıldırım Beyazıt oynadım mesela. Osmanlı'nın başlangıç ve kuruluş aşamasını çok iyi bilirim.

Bursa Tekfuru Saroz karakterini oynayacağım. İçimden birden bire Bizanslı çıktı. Çok güzel bir rol. Çünkü Bursa Tekfuru ayrıcalıklı, Bursa'ya aşık tekfur. Tarihin akışını değiştiren bir adamı oynayacağım. Yine kötü bir adam, kızacaklar yine bana. Zaten kızılmayan rol olduğu zaman yadırgıyorum.

Bu tür rollerde önemli olan bu karakteri yazmaktır. Yazar ve senarist öncelikle çok önemlidir, ikincisi oyuncu kadrosu ve üçüncüsü de bunu uygulayacak hayata geçirecek yapım şirketi önemlidir. Bu üçü birleştiği zaman muhteşem bir iş çıkıyor ortaya. Burada her şey yerli yerinde. Herkes profesyonel.

45 yıllık deneyim. Konservatuvardan mezun olduğumda beri oynamadığım rol kalmadı. Bu konuda geniş yelpazeye sahibim. Babacanlığa, kötü adam oynamaya alışkınım.