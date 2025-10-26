Kuruluş Orhan’da büyük sürpriz! Burak Sergen anlattı: “Benim karakter tarihin akışını değiştirecek”

PLATO, DÜNYA ÇAPINDA BİR YER
6 sezon devam etmiş bir projeye sıfır hikâyeyle, yeni yüzlerle devam ettirmek çok büyük maharet ister. Çok cesaret isteyen bir iş. Reytingi çok yüksek bir işe girmek çok büyük sorumluluk. Çok mutluyum.
Plato, dünya çapında bir yer. O yüzyıla götürüyor insanı. Otobüslerle insanlar akın ediyor. Çok güzel bir düşünce. Çünkü böyle bir obayı sunup oradaki yaşantıyı sunmak, tarihi anlatmak nereden gelip nereye gittiğimizi gösteriyor. Orayı hissediyorsun.
Kostüm giymenin raconu bir ağırlığı var. Cihan Ünal konservatuvardan hocam. Ondan çok şey öğrendim. Yıllar sonra bir araya gelmek karşılıklı oynamak muhteşem. Eliniz ayağınız titrer hocanızın karşısında. Bize çok büyük hatıra oldu. Çok da yakışmış o rol ona, şahane olmuş.
İzleyici okumayı sevmiyor, görsel bir şey olduğunda ilgi gösteriyor. Bu tür dönem işleri tarihi öğretme misyonuyla çok başarılı oluyorlar. Orhan Beyi merak ediyor belki ama okumaktan ziyade izlemeyi tercih ediyor. O yüzden bu tarihi işler çok önemli.
Annem DOB duayenlerinden, divalardandır. Babam Semih Sergen keza öyle... Hepsi rahmetli oldu. Tiyatroda perde hiç kapanmaz. 3 kişiye de oynarım bin kişiye de. Namus meselesidir, anca ölmeniz lazım. Moliere gibi ben de inşallah sahnede ölürüm.
Basketbol geçmişim de var. Aydın Örs ve Doğan Hakyemez ikisi de benim hocamdı. Keşke basketbolu bırakmasaydım. Gerçekten ümit milli takıma kadar çıkmıştım. Basketbol içimde ukde kaldı. Basketbolcu mu tiyatro mu diye sorsanız basketbol derdim. Ağır bir müfredat vardı, tiyatroya yönelmek zorunda kaldım. Oğlum Cansın Güzel Sanatlar Lisesinde okuyor. Onu hep sporcu olsun diye düşündüm ama kendi seçimi. Genlerde de var.