Trend Galeri Trend Magazin 'Kuruluş Orhan'da Orhan Bey’in hedefi Biga Boğazı ve Gemlik Limanı

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, tekrar bölümüyle bu akşam...

Giriş Tarihi: 04.03.2026 07:23 Güncelleme Tarihi: 04.03.2026 07:31
16.Bölüm Özeti

Biga ve Gemlik için Büyük Hamle

Orhan Bey'in hedefi nettir: Karesioğlu'ndan Biga Boğazı'nı, Bizans'tan Gemlik Limanı'nı almak. Ancak bir diğer emri daha vardır: Demirhan'ın derhal huzuruna getirilmesi.

Şahinşah ise ipliğinin pazara çıkmaması için gözünü karartır. Demirhan'ın Bursa'ya ulaşmasını engellemek adına Boran, Cerkutay ve Temirboğa'yı öldürmeyi dahi göze alır. Şahinşah'ın bu kirli planı nelere mal olacaktır?

Nilüfer için Zamana Karşı Yarış

Sultan Orhan, Nilüfer'in Asporça'nın elinde olduğunu öğrenir. Onu kurtarmak için her şeyi göze almaya hazırdır. Ancak Asporça, Nilüfer'i bir koz olarak kullanmak niyetindedir.

Sultan Orhan, Asporça'nın tuzağına düşecek midir? Hem Nilüfer'i kurtarıp hem de hedeflerine hizmet edecek bir oyun kurabilecek midir?

Nilüfer ve Dafne Arasında Kanlı Hesaplaşma

Esaret altındaki Nilüfer, Dafne'nin ihanetiyle yüzleşir. Aralarında yaşanan hesaplaşma kanlı bitecektir. Nilüfer bu mücadeleden ömrü boyunca izini taşıyacağı bir yara ile mi çıkacaktır? Karnındaki bebeğini koruyabilecek midir?

Sultan Orhan ve Asporça: Düşmanlık Ateşi

Sultan Orhan ile Asporça arasındaki hesaplaşma, her iki tarafı da hiç hesapta olmayan bir yola sürükler. Düşmanlık ateşi harlanırken, aralarındaki denge nasıl değişecektir?

Asporça bir yandan da Şahinşah'ın Sultan Orhan'a ihanetini öğrenir.

Kuruluş Orhan 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle | Video

Bu sırrı saklayacak mıdır, yoksa yeni bir fırtına mı kopacaktır?

Germiyan'da Savaş Hazırlıkları

Germiyan Sarayı'nda karşılaştıkları muamelenin ardından Gonca, Alaeddin'e olan sevdasına daha da sarılır. Mehmet savaş ilan etmiştir.

Alaeddin, Gonca ve çocukları düşman topraklardan sağ salim Bursa'ya ulaşabilecek midir? Alaeddin'in öğrendikleri, Orhan'ın savaş planını nasıl etkileyecektir?

Düğün Arefesinde Hançer!

Bursa'da Fatma ve Yiğit'in düğün telaşı sürerken, Flavius geçmişinin acılarıyla yüzleşir. Fatma'nın gerçekten evlenecek olması, Flavius için yeni bir yıkımdır.

Yiğit, Fatma ve Flavius'u yan yana görür. Öfkeyle Flavius'a saldırır. Ancak ava giderken avlanır…

Flavius'un Yiğit'e sapladığı hançer, her şeyi geri dönülmez bir noktaya sürükler.

Yiğit ölecek midir? Flavius ve Fatma'nın sevda sırrı ortaya çıkacak mıdır?