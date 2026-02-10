Kuruluş Orhan'da savaş yeniden başlıyor! Sultan Orhan dört bir yandan kuşatılıyor
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yeni bölümüyle hem sarayda hem de uçlarda tansiyonu zirveye taşıyor. Sultan Orhan ve hanedanın Bursa Sarayı'na yerleşmesiyle yeni bir dönem başlarken, şehir bu kez içeriden karıştırılmak isteniyor. İç savaşın eşiğine gelen Bursa'da Sultan Orhan, bu hain planları bozmak için nasıl bir hamle yapacaktır?
Giriş Tarihi: 10.02.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 11:50