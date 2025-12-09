Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan’da şok ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede

ATV'nin ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan, 10 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanacak 7'nci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Orhan Bey ile Flavius'un, Anadolu'yu kana bulamak isteyen Kutsal Mabed Şövalyelerine karşı zorunlu bir ittifaka girmesi dikkat çekerken; siyasi gerilim, kişisel hesaplaşmalar ve obadaki iç çatışmalar da hikâyenin seyrini belirleyecek. Artan tehditler ve kurulan tehlikeli planlar, dizinin temposunu bir üst seviyeye taşıyacak.

Giriş Tarihi: 09.12.2025 11:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:48
Yayınlanan bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen Kuruluş Orhan, yayınlanacak yedinci bölümüyle de izleyenleri ekrana kilitleyecek, nefesleri kesecek.

7.Bölüm Özeti

Hristiyanlığın karanlık tarikatı Kutsal Mabed Şövalyeleri, Anadolu'yu kana bulamak ve yeni bir Haçlı Seferi başlatmak için uçlara gelmiştir. Bizans İmparatoru'na alçakça saldıran Kutsal Mabed Şövalyelerinin hedefinde Orhan Bey ve ailesi vardır.

Kutsal Mabed Şövalyelerinin acımasız lideri Hector, Orhan Bey'in en yakınlarından birinin ele geçirilmesini ister. Bu hain planın ilk adımı ise Fatma Hatun üzerinden atılacaktır.

Kuruluş Orhan 7. Bölüm 2. Fragmanı | Video

Orhan Bey ve Flavius Aynı Cephede!

İmparator'a yapılan alçakça saldırının ardından Orhan Bey ve Flavius, Kutsal Mabed Şövalyelerini bulup hesap sormak için güçlerini birleştirir. Ancak bu iş birliği, ezeli düşmanlığı gölgeleyemeyecektir. Orhan Bey, Kutsal Mabed Şövalyelerinin izini sürmek için nasıl bir plan yapacaktır?

Dafne Kayı Obası'nda!

İmparator saldırısından kurtulan Dafne, Kayı Obası'nda misafir edilir. Fakat onun gelişiyle obada soğuk rüzgarlar eser. Dafne'nin varlığı, Nilüfer ve Malhun Hatunlar arasında yeni bir çatışmanın kapısını mı aralayacaktır? Melek yüzlü tehlike Dafne'nin asıl amacı, İmparator'u ölü ya da diri bulmaktır. Peki Dafne emeline ulaşabilecek midir?

Flavius ve Fatma Arasında Yeni Bir Sınav

Flavius, Akçora olarak yeniden Fatma Hatun'un karşısına çıkar.

Fatma'ya, Yiğit'le evlenip evlenmeyeceğini sorar. Fatma ne cevap verecektir? Ezeli düşmanlığın ortasında filizlenen bu imkansız aşk, Fatma ve Flavius'u nereye sürükleyecektir?

Halime ve Dursun Arasında Alevlenen Kıvılcım

Obada Halime'nin talibiyle Dursun arasında çıkan mesele büyür; Dursun kafesli çadıra atılır. Aldığı ceza, Halime ve Dursun arasındaki adı konulmamış duyguları daha da alevlendirecek midir? Malhun Hatun'un dikkatini üzerine çeken Halime, bu evlilik meselesinden sıyrılabilecek midir?

Orhan Bey'den Kutsal Mabed Şövalyelerine Karşı Yeni Hamle

İmparator'a yapılan saldırının ardından Kutsal Mabed Şövalyeleri dur durak bilmez; bu kez hedefleri Armodies'tir.

Orhan Bey, Türk topraklarına tasallut eden bu acımasız örgüte karşı nasıl bir hamle yapacaktır? Ve bu hamle hangi yeni felaketlerin kapısını aralayacaktır?

Hector'un Tehlikeli Planı

Kutsal Mabed şövalyeleri, Orhan'a zarar vermek için yeni bir plan kurar. Hector, şövalyelere emri verir: Orhan'ın en yakınlarından biri ele geçirilecektir.

Bu hain planın ilk adımı Fatma üzerinden atılacaktır. Fakat Flavius'un bundan haberi yoktur. Flavius, Fatma Hatun'u kurtarmak uğruna kimliğini açığa çıkaracak mıdır?

Yayın Tarihi : 10 Aralık 2025 / Çarşamba

Yayın Saati : 20.00

Yapım/Yapımcı : Bozdağ Film/Mehmet Bozdağ

Proje Tasarım : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Bülent İşbilen

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Haluk Özenç, Betül Özenç, Rabia Balcı

Oyuncular : Mert Yazıcıoğlu (Orhan Bey), Mahassine Merabet (Nilüfer), Barış Falay (Şahinşah), Bennu Yıldırımlar (Malhun), Şükrü Özyıldız (Flavius), Burak Sergen (Tekfur Saroz), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Mehmet Ali Nuroğlu (Temurtaş) Faruk Aran (Alaeddin), Belgin Şimşek (Gonca), Cemre Gümeli (Fatma) Can Atak (Kara Halil), Sevinç Kıranlı (Didar), Uğur Pektaş (Abdurrahman), Ahmet Olgun Sünear (Kan Turalı) Tevfik Erman Kutlu (Avcı Bey), Numan Çakır (Abdullah Bey),Özcan Varaylı (Sungur Bey), Onur Bay (Yiğit), Sena Mercan (Halime), Dinç Daymen (Dursun), Emre Kızılırmak (Hector), Dafne (Merve Çandar), Atakan Yarımdünya (Dumrul),İbrahim Cem Tek (Balaban), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Turpal Tokayev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Melis Özçimen (Çolpan), Mert İnce (Süleyman), Ersen Karagöz (Kasım), İrem Hergün (Esma), Sena Abay (Iraz), Mert Türkoğlu (Şahinşah Alp), Mücahit Temizel (Mustafa) ve Cihan Ünal (Osman Bey)