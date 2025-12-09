Kuruluş Orhan’da şok ittifak! Orhan Bey ve Flavius aynı cephede

Orhan Bey ve Flavius Aynı Cephede!

İmparator'a yapılan alçakça saldırının ardından Orhan Bey ve Flavius, Kutsal Mabed Şövalyelerini bulup hesap sormak için güçlerini birleştirir. Ancak bu iş birliği, ezeli düşmanlığı gölgeleyemeyecektir. Orhan Bey, Kutsal Mabed Şövalyelerinin izini sürmek için nasıl bir plan yapacaktır?