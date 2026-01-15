Kuruluş Orhan’da tarihi gece: Bursa fethedildi, Osman Bey ebediyete uğurlandı!
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan yeni bölümüyle hem fetih sahneleri hem de duygusal kırılmalarıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bursa'nın fethi ve Osman Bey'in vefatıyla tarihin en kritik dönemeçlerinden biri ekrana taşındı. Dizi, #KuruluşOrhanBursanınFethi etiketiyle yapılan binlerce paylaşımla Türkiye gündeminde üst sıralarda yer aldı.
