Kuruluş Orhan’da yeni bir çağ başlıyor: Sultanlık ilanı, yeni nizam ve yeni sancak!

FATMA VE FLAVİUS: İMKÂNSIZ AŞKIN KIRILMA ANI

Fatma Hatun, Akçora sandığı adamın aslında Flavius olduğunu öğrenir. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fatma, öfkeyle obanın ortasında Yiğit'in sözlüsü olduğunu ilan eder. Bu sözler Flavius'u nasıl bir karanlığa sürükleyecektir? İmkânsız sevda tamamen mi sona erecek, yoksa kader yeni bir yol mu açacaktır?

TEMURTAŞ'IN OYUNU, ŞAHİNŞAH'IN HAMLESİ

Temurtaş'la irtibat hâlinde olan Şahinşah Bey ve Avcı, İlhanlı valisinin gerçek niyetini sorgulamaya başlar. Kullanılmaya niyetleri yoktur. Şahinşah Bey, Temurtaş'ın oyununa karşı nasıl bir hamle yapacaktır?

SULTANLIK İLANI: UÇLARDA YENİ BİR ÇAĞ

Orhan Bey, büyüdükçe düşmanlarının da büyüdüğünün farkındadır. Artık yalnızca bir bey değil, devlet olduklarını ilan eder. Temurtaş adına hadsizlik eden elçinin kellesini alan Orhan Bey, sultanlığını tüm uçlara duyurur. Bu hamleyle birlikte hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Uçlarda yeni bir çağ başlar.

