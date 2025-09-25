’Kuruluş Orhan’dan ilk kareler!

atv'nin heyecanla beklenen; yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla daha yayınlanmadan yeni sezonun en çok konuşulan dizisi olan Kuruluş Orhan sete çıktı. Dizinin hesaplarından paylaşılan, başrol oyuncusu Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden 'Emek ve alın terimizi tecrübemizle harmanlayarak yürüttüğümüz hazırlıkların ardından bugün itibariyle Kuruluş Orhan dizimizin çekimlerine başladık. Değerli oyuncularımıza ve ekibimize Rabbimden güç ve muvaffakiyetler dilerim.' notuyla dizinin çekimlerine başlanıldığı duyuruldu. SETTEN İLK KARELERE BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU Kuruluş Orhan dizisi sosyal medya adreslerinden 'Büyük buluşmaya az kaldı. İşte setten ilk kareler…' notuyla paylaşılan başrol oyuncusu Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'e ait fotoğraflar kısa sürede yüzbinlerce izlenme, on binlerce beğeni ve binlerce yorum aldı. Kuruluş Orhan, setten paylaşılan ilk karelerle birlikte sosyal medyayı adeta kasıp kavurdu. Kullanıcılar, güçlü oyuncu kadrosu ve dev prodüksiyona dair heyecanlarını dile getirirken #KuruluşOrhan ve dizi oyuncularının etiketleri trend topic listesine üst sıralardan girerek büyük yankı uyandırdı. GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU, MÜTHİŞ DÜNYASI VE ETKİLEYİCİ HİKAYESİ; Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstleneceği Kuruluş Orhan dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet ve Cihan Ünal'ın yanı sıra Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek, Yiğit Uçan, Sevinç Kıranlı, İpek Arkan, Sena Mercan, Tevfik Erman, Tezhan Tezcan, Murat Boncuk, Dinç Daymen, Can Atak, Atakan Yarımdünya, Onur Bay, İbrahim Cem Tek, Numan Çakır, Mert Türkoğlu, Özcan Varaylı ve Mücahit Temizel gibi isimler bulunuyor. Kuruluş Orhan dizisi kurulan müthiş dünyası, güçlü oyuncu kadrosu, unutulmaz karakterleri ve izleyenleri derinden etkileyecek hikayesiyle atv ekranlarına damga vuracak.