'Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu'ndan samimi açıklamalar! "Tarihi yükü hissetmemek imkansızdı"

"GÜÇ ELDE EDİLEBİLİR AMA ADİL OLMAK ZOR İŞ"



- 'Güç' mü daha tehlikeli, 'adalet' mi daha zor?

- Adalet daha zor. Çünkü güç elde edilebilir ama adaleti sağlamak ve korumak çok daha ince bir denge gerektiriyor. Orhan'ın hikayesinde de bu dengeyi kurmak en büyük sınavlardan biri.

"ORHAN HASSAS BİR LİDER"



- Tarihi diziler genelde büyük savaşlar ve taht mücadeleleriyle öne çıkar, ama arka planda hep bir insan hikayesi vardır. Orhan'ın kalbinde sence ne yatıyor?

- Orhan'ın kalbinde aslında bir liderden ziyade bir insanın, bir oğulun ve bir babanın hassasiyetinin yattığını düşünüyorum. O taht mücadelesinin, savaşların ötesinde ailesini, halkını koruma ve onların geleceğini adil bir temele oturtma arzusu var. Yani Orhan'ın kalbinde yatan şey aslında derin bir insanlık hikayesi.



