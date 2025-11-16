Trend
'Kuruluş Orhan'ın başrolü Mert Yazıcıoğlu'ndan samimi açıklamalar! "Tarihi yükü hissetmemek imkansızdı"
atv'nin Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan'ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, yeni rolünün heyecanını yaşıyor. Orhan karakterini canlandırmanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğine dikkat çeken başarılı oyuncu, "Platoya adım attığınızda anda 1300'lere ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. O günün insanının dünyasında dolaşmak, modern hayatı farklı bir gözle görme fırsatı veriyor" diyor.
Giriş Tarihi: 16.11.2025 06:20