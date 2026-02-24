Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Kuruluş Orhan'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Atv dizisi Kuruluş Orhan'da 'Cerkutay' karakterini canlandıran Çağrı Şensoy hafta sonunu Kuruluş Orhan setinde geçirdi. Şensoy kızına obayı gezdirdi.

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 24.02.2026 06:53
Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, Buse Arslan ile 2023 yılında dünyaevine girdi.

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Ünlü çift kız bebek beklediklerini sevenlerine duyurmuştu.

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Oyuncu çift, geçtiğimiz yıl Yaz adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Aile hafta sonunu Kuruluş Orhan setinde geçirdi.

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Yaz bebek babasının setini gezip oradaki hayvanları sevdi, obaları gördü. Şensoy Ailesi keyifli bir gün geçirdi.

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Öte yandan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan mutlu evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösteriliyor.

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

İŞTE MERAK EDENLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ EVLİ ÇİFTLER…

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU

Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN