Kuruluş Orhan’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy minik kızına obayı gezdirdi

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, Buse Arslan ile 2023 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift kız bebek beklediklerini sevenlerine duyurmuştu. Oyuncu çift, geçtiğimiz yıl Yaz adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Aile hafta sonunu Kuruluş Orhan setinde geçirdi. Yaz bebek babasının setini gezip oradaki hayvanları sevdi, obaları gördü. Şensoy Ailesi keyifli bir gün geçirdi. Öte yandan Çağrı Şensoy ile Buse Arslan mutlu evlilikleriyle sanat camiasında parmakla gösteriliyor. İŞTE MERAK EDENLER İÇİN DERLEDİĞİMİZ DİĞER ÜNLÜ EVLİ ÇİFTLER… HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN ASLIŞAH ALKOÇLAR- KAAN DEMİRAĞ YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA YASEMİN KAY ALLEN İLE ERDAL KAYA ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ECE SEÇKİN - ÇAĞRI TERLEMEZ ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN ENGİN ALTAN DÜZYATAN - NESLİŞAH ALKOÇLAR SELİN GENÇ - ONUR ALP EROL PINAR KAŞGÖREN- NİHAT KAHVECİ YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES YASEMİN ŞEFKATLİ- İDO TATLISES KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER KENAN İMİRZALIOĞLU-SİNEM KOBAL BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY NESLİHAN ATAGÜL- KADİR DOĞULU EBRU ŞAHİN-CEDİ OSMAN BEGÜM ÖNER-CEYHUN FERSOY CANER ERKİN- ŞÜKRAN OVALI ASLI ENVER- BERKİN GÖKBULAK BERK OKTAY-YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY BEREN SAAT- KENAN DOĞULU FAHRİYE EVCEN- BURAK ÖZÇİVİT TANER ÖLMEZ - ECE ÇEŞMİOĞLU IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER İSMAİL EGE ŞAŞMAZ - HANDE ÜNAL HANDE SORAL- İSMAİL DEMİRCİ BENSU SORAL-HAKAN BAŞ GİZEM KATMER -GÜÇLÜ AYDOĞDU YASEMİN SAKALLIOĞLU - BURAK YIRTAR GİZEM KARACA-KEMAL EKMEKÇİ BURCU BİRİCİK VE EMRE YETKİN GÖKÇE BAHADIR-EMİR ERSOY ÖZGE GÜREL-SERKAN ÇAYOĞLU TOLGA SARITAŞ- ZEYNEP MAYRUK BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ DENİZ ÇAKIR- BİLGEHAN BAYKAL BARIŞ FALAY-ESRA RONABAR BEHZAT UYGUR-ÇİĞDEM UYGUR TARIK MENGÜÇ-FUNDA MENGÜÇ FEDON VE EŞİ