Kuruluş Orhan'ın Faslı yıldızı Mahassine Merabet'ten samimi açıklamalar! "Türkiye ile Fas'ın duygusu aynı"

"DUYGULAR ORTAK"

Fas'ta geçirdiğiniz bayramlarını düşündüğünüzde, kalbinizde uyanan ilk duygu veya ilk görüntü ne oluyor? Nasıl geçerdi bayramlar neler yapardınız?

Ben Fas'ta küçük bir şehirde, Ksar el-Kebir'de büyüdüm. Bayram sabahlarını düşündüğümde aklıma ilk olarak sokaktaki hareketlilik geliyor. Sabah erkenden herkes hazırlanır, erkekler bayram namazına gider, sonra ailece kurban hazırlıkları yapılır. Annemler de mutfakta yardım eder, yani herkes el birliği içinde olur. Kahvaltıda bizim için olmazsa olmaz lezzetlerden biri 'Msemmen' olur. Sonra öğlen bayramın ilk gününe özel 'Boulfaf' yani ciğer şiş yapılır. Akşama doğru ise bütün aile babaannemin evinde toplanır.

Bir yanınız Fas, bir yanınız artık Türkiye... Kendinizi bu iki kültürün tam ortasında bir 'kültür elçisi' gibi hissettiğiniz oluyor mu? Bayramlar bu hissi nasıl etkiliyor?

Evet, açıkçası bazen gerçekten öyle hissediyorum. Çünkü iki kültürde de kendimden parçalar görüyorum. Türkiye'de aile bağlarına, büyüklere saygıya verilen önem bana Fas'ı çok hatırlatıyor. İnsanların bayramda birbirini ziyaret etmesi, sofraların paylaşılması, çocukların heyecanı... Bunlar çok ortak duygular. O yüzden iki kültür arasında bir yabancılık değil, tam tersine güçlü bir yakınlık hissediyorum.