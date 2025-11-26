Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan'ın Fatma Hatun'u rolüyle benzerliklerini anlattı! "Kalbimin sesini dinlerim"

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da 'Fatma Hatun'u canlandıran Cemre Gümeli ile bir araya geldik. Gümeli, karakterini şu cümlelerle anlattı: "Gözü kara, inatçı, cenk meydanında olmak için kendini sürekli geliştiren, ailesiyle sıkı bağları olan ve neşeli bir kadın. Ben onun kadar köşeli değilim, kalbimin sesini dinlerim. Ortak noktamız ise disiplinli olmamız"

MEYSA KOÇ
Giriş Tarihi: 26.11.2025 07:02
ATV'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan'da 'Fatma Hatun' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cemre Gümeli GÜNAYDIN'a konuştu. Gümeli ile hem karakterin tarihi yolculuğunu hem de role hazırlık sürecini konuştuk.

'Kuruluş Orhan' projesi teklif edildiğinde sizi en çok etkileyen şey ne oldu?

Projenin büyüklüğü ve kalitesi beni ilk etkileyen şeydi. Bunun yanında müthiş iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olması ve tarihi bir karakteri canlandıracak olmak da beni heyecanlandırdı.

Tarihi bir figürü canlandırmak oyuncu olarak sizde nasıl bir sorumluluk hissi yaratıyor?

Oynadığınız rolün ağırlığının farkında oluyorsunuz ve önceliğiniz hep karakteri olabildiğince doğru yansıtabilmek oluyor. O karakteri nasıl taşıdığınız ve aktardığınız başlı başına bir sorumluluk.

Tarihe özel bir ilginiz var mıydı?

Tarihe her zaman merakım vardı, kütüphanemde zaman zaman açıp karıştırdığım kaynaklar vardır mesela. Osman Bey dönemi özel olarak bilgi sahibi olduğum bir dönem değildi, projeyle beraber üzerine araştırdıkça daha fazla bilgi sahibi oldum.

Fatma Hatun'u tarihsel kaynaklar üzerinden araştırdınız mı?

Tarihsel bir karakter söz konusu olduğunda ilk yaptığım bulabildiğim kadar kaynaktan araştırmak oldu fakat Fatma Hatun özelinde detaylı bilgi maalesef mevcut değil. Fatma; disiplinli, aklı ve mantığıyla hareket eden bir kadın. Ailesine onların sözünden çıkmayacak kadar bağlı ve bey kızı olmanın ağırlığı var üzerinde. Dışarıdan sert görünse, duygularını belli etmese de içinde kimseye göstermediği kırılgan bir genç kadın var.

Fatma Hatun'un karakter yolculuğunu nasıl tanımlarsınız?

Kuruluş Osman zamanında Fatma Hatun'un gelişim çağını görmüştük. Gözü kara, inatçı, cenk meydanında olmak için kendini sürekli geliştiren, ailesiyle sıcacık bir bağı olan ve neşeli bir kızdı. Şimdi ise Fatma Hatun'un artık o çocukluktan çıktığı, genç bir kadın olduğu dönemdeyiz. İyi bir savaşçı, göreve her zaman hazır ve kim olduğunun farkında. Zaman onun kendine bir kabuk yaratmasına neden olmuş. Dışarıdan bakıldığında sert görünüyor, her daim güçlü görünmek istediği için zayıf taraflarını saklamayı çok iyi öğrenmiş. Ama içinde o neşeli, kırılgan ve naif kız çocuğu bence hâlâ var. Sadece zamanla mantığı kalbinin sesini bastırmış. Hikayenin ilerlemesiyle birlikte Fatma'nın kendi içinde büyük kırılmalar yaşayacağını düşünüyorum.

Dönem işlerinin bugünkü izleyici tarafından bu kadar ilgi görmesini neye bağlıyorsunuz?

Burada en önemli olan şey seyircinin tarihe olan merakı... O dönemde insanların nasıl yaşadığının da merak edildiğini düşünüyorum.

SAVAŞ SAHNELERİ ÇOK ETKİLEYİCİ

'Kuruluş' evrenine dahil olmak oyunculuk anlamında size hangi yeni kapıları açtı?

Her yeni proje benim için bambaşka bir dünyaya adım atmak demek. Kurulan dünya içinde karakteri ilk oluşturmaya başladığım zaman, benim için işin en heyecanlı kısmı oluyor. Bu kadar yaşayan bir dünyanın içinde tarihi bir karakteri oynamanın ise oyunculuk anlamında beni zenginleştirdiğini düşünüyorum.

Sette sizi en çok zorlayan detay neydi?

Açıkçası işin getirdiği zorluklara bir süre sonra alışıyorsunuz çünkü artık doğal ve günlük hayatınızın bir parçası haline geliyor. Artık zorluk olarak gelmiyor.

Kostüm ve atmosfer açısından sizi en çok etkileyen sahne ya da an hangisiydi?

Savaş sahneleri hep etkileyici oluyor. Bir yandan karakterin ruhuna bürünürken diğer yandan aksiyon yapmak müthiş keyifli.

MOTİVASYONUM AİLEM

Fatma Hatun ile kişisel olarak benzediğiniz veya hiç benzemediğiniz yönler var mı?

Fatma Hatun bana oranla oldukça köşeli bir kadın. Benim daha ılımlı ve sakin bir yapım var. Her zaman beni heyecanlandıran neyse onu seçer, kalbimin sesini dinlerim. Sanırım en benzediğimiz nokta ikimizin de disiplinli olması.

Set dışında sizi en çok motive eden, ilham veren şeyler neler?

Motivasyonum her zaman ailem ve yakın arkadaşlarım. Onların desteği çok kıymetli. İlham veren şey ise en temelinde merak duygusu. Hiç gitmediğim bir yeri keşfetmek, bilmediğim bir şey öğrenmek, yeni fikirler üzerinde çalışmak, üretmek... Hepsinin temelinde merak var.

İzleyicilere hem dizi hem de Fatma Hatun karakteri için nasıl bir mesaj vermek istersiniz?

Seyircimizin izlediği her bir bölümün arkasında bu işe inanmış, severek çalışan bir ekibin çok büyük bir emeği var. O nedenle takdirleri bizim için çok kıymetli.

EKİP BENİ SICAK KARŞILADI

Set ortamında nasıl birisiniz?

Ekibin enerjisinin iyi olmasının işe yansıdığına inanıyorum, bu nedenle ben de setteyken genelde enerjim yüksektir. Eğlenerek ve keyif alarak çalışmayı seviyorum.

Dizi ekibiyle olan uyumunuzdan bahseder misiniz?

Bir süredir çalışan ve kaynaşmış bir ekibe dahil olmak her zaman kolay olmayabiliyor ama ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Tüm ekip beni çok sıcak karşıladı, ben de onların sayesinde hızlı adapte oldum. Şükrü'yle de güzel bir uyum yakaladık.

KARAKTERİN DERİNLİĞİ BENİ BESLİYOR

Dönem projeleri mi, modern hikayeler mi?

Her ikisi de çünkü burada önemli olan her projenin kendine ait bir dinamiğinin olması. Bir oyuncu olarak beni besleyen şey karakterin derinliği. Hikayeye nasıl başlıyor, yaşadığı olaylar onu nasıl dönüştürüyor. Karakter gelişimini görebildiğim senaryolar beni heyecanlandırıyor.

Oyunculukta özellikle üzerine gitmeyi sevdiğiniz bir alan ya da tür var mı?

Tiyatroda komedi oynamak benim için her zaman keyifli. Bir de fiziksel tiyatrodan gelen bir oyuncu olduğum için bu alana her zaman ilgim var, yaratım alanının çok geniş olmasını seviyorum.

Mesleki disiplininizde herkesin bilmediği ama sizin vazgeçilmez dediğiniz bir detay var mı?

Karakteri oynamaya başlamadan önce iyi bir ön hazırlık dönemimin olması, karakteri iyi anlamak ve ona hakim olabilmek benim vazgeçilmezim diyebilirim.