Kuruluş Orhan'ın Fatma Hatun'u rolüyle benzerliklerini anlattı! "Kalbimin sesini dinlerim"

EKİP BENİ SICAK KARŞILADI
Set ortamında nasıl birisiniz?
Ekibin enerjisinin iyi olmasının işe yansıdığına inanıyorum, bu nedenle ben de setteyken genelde enerjim yüksektir. Eğlenerek ve keyif alarak çalışmayı seviyorum.
Dizi ekibiyle olan uyumunuzdan bahseder misiniz?
Bir süredir çalışan ve kaynaşmış bir ekibe dahil olmak her zaman kolay olmayabiliyor ama ben bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Tüm ekip beni çok sıcak karşıladı, ben de onların sayesinde hızlı adapte oldum. Şükrü'yle de güzel bir uyum yakaladık.
KARAKTERİN DERİNLİĞİ BENİ BESLİYOR
Dönem projeleri mi, modern hikayeler mi?
Her ikisi de çünkü burada önemli olan her projenin kendine ait bir dinamiğinin olması. Bir oyuncu olarak beni besleyen şey karakterin derinliği. Hikayeye nasıl başlıyor, yaşadığı olaylar onu nasıl dönüştürüyor. Karakter gelişimini görebildiğim senaryolar beni heyecanlandırıyor.
Oyunculukta özellikle üzerine gitmeyi sevdiğiniz bir alan ya da tür var mı?
Tiyatroda komedi oynamak benim için her zaman keyifli. Bir de fiziksel tiyatrodan gelen bir oyuncu olduğum için bu alana her zaman ilgim var, yaratım alanının çok geniş olmasını seviyorum.
Mesleki disiplininizde herkesin bilmediği ama sizin vazgeçilmez dediğiniz bir detay var mı?
Karakteri oynamaya başlamadan önce iyi bir ön hazırlık dönemimin olması, karakteri iyi anlamak ve ona hakim olabilmek benim vazgeçilmezim diyebilirim.