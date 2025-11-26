Kuruluş Orhan'ın Fatma Hatun'u rolüyle benzerliklerini anlattı! "Kalbimin sesini dinlerim"

ATV'nin Bozdağ Film imzalı dizisi Kuruluş Orhan'da 'Fatma Hatun' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Cemre Gümeli GÜNAYDIN'a konuştu. Gümeli ile hem karakterin tarihi yolculuğunu hem de role hazırlık sürecini konuştuk.

'Kuruluş Orhan' projesi teklif edildiğinde sizi en çok etkileyen şey ne oldu?

Projenin büyüklüğü ve kalitesi beni ilk etkileyen şeydi. Bunun yanında müthiş iyi bir oyuncu kadrosuna sahip olması ve tarihi bir karakteri canlandıracak olmak da beni heyecanlandırdı.

Tarihi bir figürü canlandırmak oyuncu olarak sizde nasıl bir sorumluluk hissi yaratıyor?

Oynadığınız rolün ağırlığının farkında oluyorsunuz ve önceliğiniz hep karakteri olabildiğince doğru yansıtabilmek oluyor. O karakteri nasıl taşıdığınız ve aktardığınız başlı başına bir sorumluluk.

Tarihe özel bir ilginiz var mıydı?

Tarihe her zaman merakım vardı, kütüphanemde zaman zaman açıp karıştırdığım kaynaklar vardır mesela. Osman Bey dönemi özel olarak bilgi sahibi olduğum bir dönem değildi, projeyle beraber üzerine araştırdıkça daha fazla bilgi sahibi oldum.

Fatma Hatun'u tarihsel kaynaklar üzerinden araştırdınız mı?

Tarihsel bir karakter söz konusu olduğunda ilk yaptığım bulabildiğim kadar kaynaktan araştırmak oldu fakat Fatma Hatun özelinde detaylı bilgi maalesef mevcut değil. Fatma; disiplinli, aklı ve mantığıyla hareket eden bir kadın. Ailesine onların sözünden çıkmayacak kadar bağlı ve bey kızı olmanın ağırlığı var üzerinde. Dışarıdan sert görünse, duygularını belli etmese de içinde kimseye göstermediği kırılgan bir genç kadın var.