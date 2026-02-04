Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet anlattı: Her oyuncu dönem işini tecrübe etmeli

-Tam bir yıl olmuş görüşmeyeli... Nasıl geçti senin için bu bir yıl?

Güzel geçti. Yani 2025'ten bahsedecek olursak, güzel bir yıldı. Güzel şeyler oldu, kötü şeyler oldu. Bana sabrı öğretti biraz 2025. Ama güzel, çünkü güzel sonuçlandı.

-Bir önceki röportajı ikili yapmıştık o yüzden uzun uzun sohbet etme fırsatımız olmadı. O yüzden seni daha yakından tanıyarak başlamak isterim. Nasıl bir çocuktu Mahassine? Yaramaz, akıllı, deli dolu… Biraz bahsetsene kendinden.

Sakin bir çocuktum ben. Akıllıydım ama çok meraklıydım da aynı zamanda. Yani çok soru soran bir çocuktum. Kendi kendime çok konuşurdum. Güzel bir çocukluk geçirdim. Ben çok sokakta oynadım. Çok sevdiğim bir şey. Şu an çok yapamıyor şu anki çocuklar. O yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum.