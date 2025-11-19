Trend
Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet: "Bu rol bana sabrı, gücü ve kadın olmanın anlamını öğretti"
Faslı oyuncu Mahassine Merabet, atv dizisi 'Kuruluş Orhan'da canlandırdığı 'Nilüfer Hatun' karakterini "Dışarıdan bakıldığında çok nahif duran ama aslında kale gibi güçlü bir kadın. Bu durum oyuncu için çok avantajlı ve gizemli" diyerek anlattı. Merabet, sette rolüne müzikle hazırlandığını belirterek "Nilüfer'e yakıştırdığım birkaç şarkı var, o şarkıları dinlediğim anda onun duygusuna daha kolay giriyorum" dedi
Giriş Tarihi: 19.11.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 06:40