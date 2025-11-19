Kuruluş Orhan'ın Nilüfer Hatun'u Mahassine Merabet: "Bu rol bana sabrı, gücü ve kadın olmanın anlamını öğretti"

TARİHE BÜYÜK MERAKIM VAR



Bozdağ Film Platosu insanı bir anda o yıllara götürüyor. Siz nasıl buldunuz?

Daha görüşmeye geldiğim gün bile büyülendim. Platoya adım attığımda kendimi o döneme ışınlanmış gibi hissettim. Her köşe ayrı bir detayla dolu ve her şey o kadar özenle yapılmış ki, modern dünyadan tamamen kopuyorsunuz. İçine girdiğinizde sanki gerçekten o dönemdeymişsiniz gibi oluyor, bu his çok büyüleyici. Yapımcımız Mehmet Bozdağ, aynı zamanda tarihçi ve alanında çok geniş bir dağarcığa sahip. Her detaya gerçekten çok özen gösteriyor, tarih bilgisi de inanılmaz geniş.



Sizin tarihe ilginiz var mı? Döneme ait araştırma yaptınız mı?

Tarihe hep meraklıyımdır. Bu rol vesilesiyle özellikle o dönemin kadınlarını daha çok merak ettim ve üzerine daha fazla okuma yaptım.



