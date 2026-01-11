'Kuruluş Orhan'ın 'Prenses Asporça'sı Alina Boz karakterini anlattı! "Sezgileri güçlü bir yapısı var"

Kariyerinizde pek çok farklı karakteri canlandırdınız ancak ilk kez bu denli köklü bir tarihi prodüksiyonun içindesiniz. Kuruluş Orhan setine ilk adım attığınızda sizi en çok büyüleyen şey ne oldu?

Kuruluş Orhan projesinden ilk teklif geldiğinde yapım ekibi tarafından çok detaylı bir karakter analizi iletildi. Okudukça Asporça'nın derinliği, diplomatik önemi ve düşmanlıktan dönüşen hikâyesi beni çok heyecanlandırdı. Prenses Asporça'nın zamanla Asporça Hatun kimliğine evrilmesi ve tarihte daha çok hayır işleriyle, kurduğu vakıflarla anılması da karakteri benim için çok özel kıldı. Açıkçası beni en çok büyüleyen şey Asporça'nın kendisi oldu.

Kuruluş Orhan gibi güçlü bir tarih anlayışına sahip bir projeye dahil olmak sizin için ne ifade ediyor?

Klasik bir deyimle başlamak istiyorum; tarih dizilerinde oynamak her yiğidin harcı değil (gülerek). Dört nala at binmek, kılıç kullanmak, arkanda koskoca bir orduyla sahneye çıkmak... Tarihin içinde bir karakteri canlandırırken, bir yandan da Alina olarak pek çok yeni bilgi öğreniyorsun. Bu hem öğretici hem de çok heyecan verici bir süreç.