Trend
Galeri
Trend Magazin
'Kuruluş Orhan'ın 'Prenses Asporça'sı Alina Boz karakterini anlattı! "Sezgileri güçlü bir yapısı var"
'Kuruluş Orhan'ın 'Prenses Asporça'sı Alina Boz karakterini anlattı! "Sezgileri güçlü bir yapısı var"
Ünlü oyuncu Alina Boz, atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Orhan'da canlandırdığı karakteri anlattı: "Asporça; sezgileri güçlü, stratejik düşünebilen ve gerektiğinde sert olabilen bir kadın. Kolay ikna olmayan, sorgulayan bir yapısı var. Bu yönleriyle kendimle benzerlik kurabildiğim bir karakter"
Giriş Tarihi: 11.01.2026 07:00