Kuruluş Orhan'ın Şahinşah'ından Günaydın'a özel açıklamalar! "Bayram hepimizi iyilik ve güzellikle buluşturuyor"

*Peki, evde kapılar kapandığında nasıl bir anne-babasınız?

BARIŞ FALAY: "Kapılar kapandığında nasıl bir anne babayız, en iyisi Mavi cevap versin bu soruya.

MAVİ RÜZGAR FALAY: Kapılar kapalıyken, açık olduğundaki halinden farklı olanlara anne baba demek biraz zor; gardiyan denilebilir. Benim anne babamın kapılar açıkken veya flaşlar gözleri önündeyken oldukları halle kapılar kapandığındaki halleri aynı. Aynı Mevlana'nın dediği gibi ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Şeffaf insanlar. Bu şeffaflıklarının da meyvelerini mesleklerinde bolca topladıklarını düşünüyorum. Oyunculuk yalan kaldıran bir iş değil. Bunun ayrımına varan insanlar. Böyle kaliteli oyuncular da hayatlarında şeffaflık ilkesini öne sürüyorlar, aynı anne babalıklarında yaptıkları gibi. Bence süper anne babalar."

*Mavi Rüzgar bir çok ilgi alanı olan bir genç. Onun çok yönlü olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Birlikte en çok hangi aktiviteyi yaparken keyif alıyorsunuz?

BARIŞ FALAY: "Mavi Rüzgar'ın çok yönlü bir çocuk olması evet, bizim düşümüzdü; Esra'yla benim ortak düşümüzdü. Bir sürü şeyi olabildiğince deneyimletelim, ailesinin yanındayken deneyimlesin, güvenli alanındayken deneyimlesin istedik. O yüzden de çaba sarf ettik diyebilirim zevkle. Bu dönem de biraz böyle bir dönem zaten; farklı disiplinleri barındırabilmesi gerekiyor kişinin sanki kendi yolculuğunda ilerlerken. Daha fazla farklı deneyime, farklı kola ihtiyacı var. Mavi'yle ben birçok aktiviteyi yaparken zevk alıyorum. Yani çocukluğundan itibaren herhalde bolca sinema filmi izlemişizdir beraber, sinemaya gidip ya da tiyatro oyunu izlemişizdir aynı zamanda. Bunun dışında ara ara bir dönem masa tenisi oynarken keyif alıyorduk. Bir dönem her hemen her evde olduğu gibi oyun konsolları bizde de nadiren de olsa devreye giriyor. Yani onun dışında kendi başımıza zevk aldığımız şeylerden çok da fazla ayırmadık evladımızı diyebilirim."

ESRA RONABAR: "Mavi Rüzgar'ın evet çok yönlü bir kişiliği var. Ben çocukken küçük bir kasabada büyüdüğüm için pek çok istediğim şeyi deneyimleme imkanım olmamıştı. O yüzden çok arzu ettim Mavi Rüzgar'ın çocukluğundan itibaren farklı şeyleri denemesini; sanatın tüm kollarıyla, sporun istediği alanlarıyla ilgilenmesi benim kendime ait bir çocukluk düşümdü. O yüzden Barış'la beraber bunu gerçekleştirebiliyor olmak bana çok mutluluk veriyor. Aynı zamanda herkese böyle alanlar açılmasını diliyorum çünkü her çocuk bir cevher, hepimiz bir cevherdik. Hangi konuya ilgimizin olduğunu, nerede başarılı olabileceğimizi, topluma, kolektife nerede katkıda bulunabileceğimizi ancak farklılıklarda deneyimleyerek, farklı alanları deneyimleyerek anlayabiliriz. Mavi Rüzgar'la yapmaktan en keyif aldığım şey her şey. Hayatımda her şeyi yaparken yanımda onun olmasını isterim ama galiba herhangi bir konu üzerine felsefe yapmak onunla yapmaktan en keyif aldığım ilk şey. İkincisi de dünya ve Türkiye siyaseti konuşmak. Siyaset konuşmayı, olayları, konjonktürü değerlendirmeyi çok seviyorum. Üçüncüsü de Mavi Rüzgar'la beraber hikayecilik yapmak; hikaye üzerine konuşmak, hikaye değerlendirmeleri, film okumaları, oyun okumaları yapmak. "

*Mavi Rüzgâr'a soralım: Evde anne mi daha otoriter, baba mı? Hangisi daha çabuk ikna oluyor?

*İki oyuncuyla baş etmek zor oluyor mu zaman zaman?

MAVİ RÜZGAR FALAY: "Her ailenin özel olduğu gibi bizim ailemizin de özelleri var. Aile içi dinamiklerimiz bizim aile içine kalsın, onu yakın dostlarımız iyi bilir. Oyuncuyla baş etmek konusuna gelince, oyuncular baş etmesi zor varlıklar oldukları gibi uyumlanması kolay varlıklar. Benim anne babam özel hayatlarında duyguyu değil, mantığı öne koyan insanlar. Hele ki çocuk yetiştirmeye gelince, otoriter değiller ama kuralcılar. Belli kuralları var. Kuralları genellikle benim mantıklı açıklamalarım ve sebeplendirmelerim dolayısıyla esneyebiliyor. Ancak güvenliğimi veya sağlığımı tehlikeye atacak unsurlarda tabii ki çok katılar. Hayatlarında ikisi de beni önceliklendiriyor. O yüzden esnetilebilen ve esnetilemeyen kurallar var; bunun da ayrımına gün geçtikçe ben daha iyi varıyorum. Bu şekilde cevaplayabilirim."