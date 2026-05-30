Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm"

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm"

Atv dizisi 'Kuruluş Orhan'ın 'Cerkutay'ı Çağrı Şensoy ve oyuncu eşi Buse Arslan, evlerinin kapılarını bayram için GÜNAYDIN'a açtı. 1 yaşında Yaz adında bir kızları olan çift, "Bayramlar bizim için çok kıymetli. Mümkün olduğunda aile büyüklerini ziyaret ediyoruz, bayramların birlik hissini seviyoruz. Büyüklerin dualarını almak çok önemli. Kızımıza da bayram geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz. Yaz'ın da bu kültürle büyümesini istiyoruz" dedi

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 30.05.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 30.05.2026 13:55
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

atv'de yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde 7 sezondur 'Cerkutay' rolünü canlandıran Çağrı Şensoy ve oyuncu eşi Buse Arslan'ı evlerinde ziyaret ettik. 2023 yılında evlenen ve geçen yıl dünyaya gelen kızları Yaz ile mutlulukları perçinlenen çift, sanat dünyasının en mütevazı, doğal ve samimi ailelerinden. Arslan ve Şensoy ile kızları Yaz'la değişen hayatlarını, anne baba olmanın heyecanını, bayramı nasıl geçirdiklerini ve haklarında merak edilen her şeyi konuştuk.

'Kuruluş'; kadronun en eski oyuncusu olarak nasıl bir deneyim?
Çok özel bir deneyim. Bir oyuncu için bir karakterle bu kadar uzun süre birlikte yürümek hem zorlayıcı hem de geliştirici oluyor. 'Kuruluş Osman' benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Kadronun en eski oyuncularından biri olmak da ayrıca bir aidiyet hissi yaratıyor elbette. Bu bir sorumluluktu ama seviyorum o sorumluluğu.

Tarihle hep ilgili miydiniz?
Tarihe çocukluğumdan beri ilgim vardı. Dönem işi oynayınca daha da derinleşiyorsunuz. Okumalar yapıyor, araştırıyorsunuz. Bu da oyunculuğu besleyen verim dolu bir alan.

Uzun yıllardır dönem dizisinde oynamanın gündelik yaşantınıza yansıdığı oldu mu?
Olmadı desem yalan olur mesele benim karakterim 'Cerkutay'ın kalbi sağda olduğu için ben tüm oyuncuların tersi yönünde bağır basıyorum. Artık nasıl oturduysa, normal hayatımda eyvallah der bağır basarız ya, benim elim sağ tarafa gitmeye devam ediyor. Konuşmamda değişkenlik oldu diyemem ama bazı kelimeler hayatımda daha çok kullanılır hale geldi tabii.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

Rol aldığınız projelerle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahipsiniz. En çok hangi ülkelerden gelen mesajlar sizi şaşırtıyor?
Dünyanın farklı yerlerinden mesajlar geliyor. Özellikle Orta Doğu, Güney Amerika ve Balkanlar'dan gelen ilgiyi görmek şaşırtıyor ve mutlu ediyor. Bazen hiç gitmediğiniz bir ülkede insanların sizi tanıması çok enteresan bir his. Tanzanya'da 'Cerkutay' tuk-tuk'ları varmış, onların fotoğrafı şaşırtmıştı.

Yurt dışı seyahatlerinizde ilginç bir anınız var mı?
Her yurt dışı deneyimimde ayrı şaşırıyorum diyebilirim. Özbekistan'da bir program çekiyorduk. Amerikalı bir grup en büyük ilgiyi gösterince şaşırdım. Hakikaten bu proje benim için dünyayı küçülttü diyebiliriz.

Baba olmak hayatınızı nasıl değiştirdi?
Baba olmak hayatımdaki en büyük dönüşümlerden biri. Kendimle tanıştım diyebilirim. Öncelikleriniz değişiyor. Kaygılar artıyor. Hayata daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Daha korumacı, sabırlı biri olduğumu hissediyorum. Ve büyük bir amacım, aşılamaz yeni bir kimliğim var.

"Kızlar babalarına düşkün olur" derler. Yaz ile iletişiminiz nasıl?
Büyülü, gözlerimi alamıyorum, o da bu durumun farkında. Henüz bir yaşında ama gün geçtikçe muhabbetimiz koyulaşıyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

Uykusuz gecelerde sabahlama, alt değiştirme, uyutma gibi konularda yardımcı mısınız eşinize?
Tabii ki, zaten bunun 'yardım etmek' gibi görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir hayatı birlikte kuruyorsanız, uykusuzluğu da sorumluluğu da paylaşmanız gerekiyor. Elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Alt değiştirmede varım, uyutmada, sabahlamada da…

Evde bir iş bölümü var mı?
Çok katı kurallarımız yok ama doğal bir iş bölümü oluşuyor. Kim müsaitse o yapıyor diyebilirim. Evlilik biraz da takım olmak zaten.

Bayramı nasıl geçirirsiniz?
Bayramlar bizim için çok kıymetli. Mümkün oldukça aile büyüklerini ziyaret etmeye çalışırız. Bayramın o birlik hissini seviyorum. Büyüklerin duasını almak çok önemli.

Kızınıza bu geleneklerimizi öğretmeye çalışıyor musunuz?
Kesinlikle. Geleneklerimizi yaşatmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Yaz'ın da bu kültürle büyümesini istiyoruz. Bayram ziyaretleri, aile sofraları, büyüklerle vakit geçirmek… Bunlar insan hayatında önemli izler bırakıyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

BAYRAMLARDA İSTANBUL'UN TADI BİR BAŞKA
Çocukluğunuza dair unutamadığınız bayram anınız var mı?
Çocukken bayram sabahı erkenden kalkıp bayramlık giymenin heyecanını unutmuyorum. Harçlık toplamak, ailece kahvaltı yapmak, sokakta çatapat patlatmak. O dönemlerin samimiyeti çok başkaydı. O müzik hep aklımda.
Bu bayramı nasıl geçireceksiniz?
Bayramlarda İstanbul'un tadı bir başka oluyor, şehir bana kalıyor sanki. Ben hep bayramları İstanbul'da geçiriyorum. Hem sevdiklerimle hem de şehrimle bayramlaşıyorum.

TİYATRO BENİM İÇİN OLMAZSA OLMAZ
Aynı zamanda tiyatronuz var. Yeni sezonda sizi tiyatro sahnesinde görür müyüz?
Tiyatro ek işimiz değil, tek işimiz (gülüyor). Benim için olmazsa olmaz, en tiyatrosuz kaldım dediğim sezonda bile iki oyun sahneye koymuşumdur. Dizi temposu aslında çok müsaade etmiyordu oynamama ama bu sene sahnede olmak istiyorum.
Eşinizle birlikte yeniden aynı projede olma hayaliniz var mı?
Çok istiyorum, hatta partnerliğin tadı damağımda kaldı. Daha önce birlikte çalışmanın keyfini yaşadık. Partnerdik. Sonrasında Buse'nin tek kişilik oyununun yönetmenliğini yaptım. Ben Buse ile çalışmayı çok seviyorum. Hem birbirimizi çok iyi tanıyoruz hem de birlikte üretmek güzel bir duygu. Doğru proje ve doğru hikâye olursa neden olmasın.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

ÜN DEĞİL SAYGIN OLMAK ÖNEMLİ
Çağrı Bey ünlü bir aile olmanın zorluğu var mı?
Güzel tarafları olduğu gibi zor tarafları da var. Biz bu durumu göz önünde tutup yaşamıyoruz, ünlü var oyuncu var. Biz oyuncu bir çiftiz.

Şöhret sizin hayatınızı değiştirdi mi?
Ben bunu yaşamıyorum. Hatta unutuyorum diyebilirim. Ben yine aynı insanım. Sadece sorumluluklarım arttı diyebilirim. Şöhret gelip geçici bir şey, yaygın olmak çok önemli değil ama saygın olmayı önemsiyorum.

Evde çok sık mangal yaptığınızı görüyoruz.
Mangal yapmayı gerçekten seviyorum. O biraz terapi gibi geliyor bana. Onun dışında fırsat buldukça mutfağa da giriyorum. Özellikle et ve kahvaltı işleri bende diyebiliriz.

Kalabalık sofralarda buluşmayı sever misiniz?
Çok severim. Kalabalık sofraların ayrı bir bereketi olduğuna inanıyorum. Aile, dostlar, sohbet… Mangalım da yanıyorsa değmeyin keyfime.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

BUSE ARSLAN

BİZİM AİLE KALABALIĞI SEVER
Buse Hanım çocukluğunuza dair unutamadığınız bir bayram anınız var mı?
Bizim aile kalabalığı sever. O yüzden bayram demek; nümayiş, parklar, bahçeler demekti biraz. Biz komün halinde yaşamalıyız bence. Yaz'a göre de öyle.
Bu bayramı nasıl geçireceksiniz?
Her bayram aslında o dönemki çalışma ritmine göre şekilleniyor. Yoğun çalışmışsak tatile gidiyoruz. Yok eğer zaten evdeysek, burada sevdiklerimizle oluyoruz.

BÜYÜKLERİMİZİ SADECE BAYRAMLARDA DEĞİL HER ZAMAN ARARIM
Ekranlara A.B.İ. dizisindeki savcı karakteriyle geri döndünüz. Nasıl bir deneyim oldu?
Keyifliydi. Ben dominant, dişli, güçlü kadın karakterler oynamayı severim.

Çocukken hukukçu olma hayaliniz var mıydı?
Hayır, hiç yoktu.

Rol aldığınız projelerle yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahipsiniz. Mutlaka sosyal medyada da birçok mesaj alıyorsunuzdur. En çok hangi ülkelerden gelen mesajlar sizi şaşırtıyor?
İsviçre sanırım.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

Yurt dışı seyahatlerinde hayranlarınızla ilginç bir anınız var mı?
Benim yok ama Çağrı'nın var. Almanya'da gezerken bir adam birden koşup yanağından öpmüştü. Şok geçirdi.

Çağrı Şensoy ile mutluluğunuz kızınızla birlikte taçlandı. Anne olmak hayatınızı nasıl değiştirdi?
Kendimden iki kat oldum. İnsanın zihni artık sadece kendine ait olmuyor. İki kalbim var gibi. Taşıması ağır, az kolay. Her şey artık iki kat daha yorucu ama yine seçerdim.

"Anne olduktan sonra daha sabırlı ve sakin biri oldum" diyenler var. Sizde durum nasıl?
Yaz'a karşı öyleyim. Ama bende öyle radikal bir değişim olmadı. Sabırlı olmak zorundasın sanırım.

Çağrı Bey size ne kadar yardımcı? Baba-kız günleri yapıyorlar mı?
Birlikte bakıyoruz kızımıza. Şimdi set bittiğinde daha çok beraber olacağız.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm

Uykusuz geceler sonlandı mı?
Maalesef sonlanmadı henüz. Heyecanla bekliyorum. Bir akşam uyuyacağız ve sabah uyanacağız.

Evde bir iş bölümü var mı?
Kim yoğun çalışıyorsa, diğeri biraz daha ev işlerine odaklanıyor. Hayatın dinamiğine göre şekilleniyoruz.

Yaz ile babasının iletişimi nasıl?
Çok neşeliler. Ona, mantıklı açıklamalarının boşa olduğunu öğretmesine az kaldı.

Ünlü bir aile olmanın zorluğu var mı?
Aile olmamızla mesleğimizin etkilerini bir arada çok yaşamıyorum. Ünlü kelimesiyle ilişkim yok açıkçası. İşini yapan bir oyuncuyum.

Bayramları nasıl geçirirsiniz? Aile büyüklerini arayıp ziyaret eder misiniz?
Evet. Ama ben her zaman ararım. Özellikle sadece bayramlarda yapılan aramalardan hoşlanmıyorum. Hatta yeğenlerim falan sadece bayramda arayınca üzülüyorum. "Ne oldu, ben sizin için sadece bayramlarda aranan abla mı oldum?" diyorum içimden. "Ne zaman buluşuyoruz?" kısmını daha çok seviyorum.

Kızınıza bu geleneklerimizi öğretmeye, ailece bunları yaşatmaya özen gösteriyor musunuz?
Tam da söylediğim yerden öğretmeyi düşünüyorum. Önce gerçek bir bağ kurmayı öğrenerek. Zaten gerisi, o ilişkinin içinde kendiliğinden geliyor bence.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör