Kuruluş Orhan’ın yıldızı Çağrı Şensoy ve Oyuncu Buse Arslan’dan GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! "Anne baba olmak hayattaki en güzel dönüşüm"

atv'de yayınlanan 'Kuruluş Orhan' dizisinde 7 sezondur 'Cerkutay' rolünü canlandıran Çağrı Şensoy ve oyuncu eşi Buse Arslan'ı evlerinde ziyaret ettik. 2023 yılında evlenen ve geçen yıl dünyaya gelen kızları Yaz ile mutlulukları perçinlenen çift, sanat dünyasının en mütevazı, doğal ve samimi ailelerinden. Arslan ve Şensoy ile kızları Yaz'la değişen hayatlarını, anne baba olmanın heyecanını, bayramı nasıl geçirdiklerini ve haklarında merak edilen her şeyi konuştuk.

'Kuruluş'; kadronun en eski oyuncusu olarak nasıl bir deneyim?

Çok özel bir deneyim. Bir oyuncu için bir karakterle bu kadar uzun süre birlikte yürümek hem zorlayıcı hem de geliştirici oluyor. 'Kuruluş Osman' benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Kadronun en eski oyuncularından biri olmak da ayrıca bir aidiyet hissi yaratıyor elbette. Bu bir sorumluluktu ama seviyorum o sorumluluğu.

Tarihle hep ilgili miydiniz?

Tarihe çocukluğumdan beri ilgim vardı. Dönem işi oynayınca daha da derinleşiyorsunuz. Okumalar yapıyor, araştırıyorsunuz. Bu da oyunculuğu besleyen verim dolu bir alan.

Uzun yıllardır dönem dizisinde oynamanın gündelik yaşantınıza yansıdığı oldu mu?

Olmadı desem yalan olur mesele benim karakterim 'Cerkutay'ın kalbi sağda olduğu için ben tüm oyuncuların tersi yönünde bağır basıyorum. Artık nasıl oturduysa, normal hayatımda eyvallah der bağır basarız ya, benim elim sağ tarafa gitmeye devam ediyor. Konuşmamda değişkenlik oldu diyemem ama bazı kelimeler hayatımda daha çok kullanılır hale geldi tabii.