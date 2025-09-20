Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan'ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu'nun asıl mesleğini biliyor musunuz? "Bir tesadüf onu star yaptı..."

Kuruluş Orhan'ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu'nun asıl mesleğini biliyor musunuz? "Bir tesadüf onu star yaptı..."

Ekranların sevilen oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan dizisinin başrolü olarak merakla beklenen projenin yıldız ismi haline geldi. Başarılı projeleriyle adında söz ettiren oyuncunun aslında kariyer yolculuğuna nasıl başladığını biliyor musunuz? İşte Yazıcıoğlu'nun bilinmeyen uzmanlık alanı…

Giriş Tarihi: 20.09.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:50
Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

10 Mayıs 1993'te İstanbul'da dünyaya gelen genç oyuncu, ilk, orta ve lise eğitimini de bu şehirde tamamladı. Üniversite tercihi yaptığında ise oyunculukla ilgili herhangi bir planı yoktu.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

ASLINDA İŞLETME OKUYORDU!

İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümüne kaydolan Yazıcıoğlu, eğitim hayatına başladığında geleceğini daha çok iş dünyasında şekillendirmeyi düşünüyordu. Ancak kısa süre sonra hayatı kökten değişti.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

HER ŞEY BİR TESADÜFLE BAŞLADI!

Bir arkadaşının dizi setine davet edilmesiyle ilk kez kamera arkasını gören Yazıcıoğlu, burada oyunculuğun büyüsüne kapıldı. Üniversitedeki işletme eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk dersleri almaya karar verdi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

Ünlü oyuncu koçu Ümit Çırak ile yolları kesişti. Bir eğitim atölyesinde aldığı derslerle oyunculuk becerilerini geliştirdi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

2011 yapımı Dedemin İnsanları filminde kısa bir sahnede rol alması, onun için küçük ama önemli bir başlangıç oldu. Daha sonra Kayıp Şehir dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Yazıcıoğlu, bugüne kadar pek çok projede başarılı performanslar sergiledi. Şimdi ise Kuruluş Orhan dizisinde "Orhan" karakterini canlandırarak tarihi bir yapıma damgasını vurması bekleniyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

Bugün milyonlarca kişi onu güçlü oyunculuk performansıyla tanıyor. Fakat ekranların sevilen yüzü Mert Yazıcıoğlu, aslında yoluna işletme mezunu olarak devam edebilirdi. Onun hikâyesi, bazen hayatın planladığımız gibi değil, hislerimizin bizi götürdüğü yere doğru akması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

KADİR EZİLDİ

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik...

DENİZ CAN AKTAŞ

Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

"ADIM DA BURADAN GELİYOR"

Aktaş, "Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor." demişti.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

DİZİ İÇİN DOKTORLUĞU BIRAKTI

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi ve kendisini setlerde buldu.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

İLHAN ŞEN

19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

NUR FETTAHOĞLU

Fettahoğlu verdiği bir röportajda "Oyunculuk hep vardı aklımda. Ama ailem izin vermedi işte. Ablam çok erken yaşta işe başladı bankada. Bir gün ziyaretine gittim. Müdürleri oradaydı, tamamen tesadüf... 'Sen de bankacı olacak mısın' diye dalga geçtiler benimle. Ben de sınavına girdim ve kazandım. Kazanınca beş sene orada çalıştım" demişti.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

Bir süre spikerlik görevini üstlenen Nur Fettahoğlu oyunculuk kariyerine Benden Baba Olmaz dizisi ile adım atmış, daha sonra Gönül Salıncağı dizisinde oynamış, Kurtlar Vadisi Filistin sinema filminde başrol, Hayat Yolunda dizisine Şafak, Filinta dizisinde Süreyya karakterlerini canlandırmıştı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

BURAK ÖZÇİVİT

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

FAHRİYE EVCEN

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

KEREM BURSİN

Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim'' demişti.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

HADİSE

Hadise şimdilerin en popüler ve en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen Hadise, bugünlere kolay gelmediğini, küçük yaşlardan beri birçok işte çalıştığını söyledi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

Hadise "Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." dedi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

ARAS BULUT İYNEMLİ

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünde okumaya başladı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu’nun asıl mesleğini biliyor musunuz? Bir tesadüf onu star yaptı...

KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu Ünlü bir aktör olmasaydı belki de iyi bir akademisyen olurdu.