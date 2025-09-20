Trend
Kuruluş Orhan'ın yıldızı ekranları parlayan ismi! Mert Yazıcıoğlu'nun asıl mesleğini biliyor musunuz? "Bir tesadüf onu star yaptı..."
Ekranların sevilen oyuncusu Mert Yazıcıoğlu, Kuruluş Orhan dizisinin başrolü olarak merakla beklenen projenin yıldız ismi haline geldi. Başarılı projeleriyle adında söz ettiren oyuncunun aslında kariyer yolculuğuna nasıl başladığını biliyor musunuz? İşte Yazıcıoğlu'nun bilinmeyen uzmanlık alanı…
Giriş Tarihi: 20.09.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 10:50