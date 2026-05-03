Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mahassine Merabet’in şaşırtan keşfedilme hikayesi! Yüksek lisanstan, başrol oyunculuğuna...

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun karakterine hayat veren 27 yaşındaki Mahassine Merabet'in şöhret yolculuğu, duyanları hayrete düşürüyor. Bakın şimdilerin yıldız oyuncu Merabet nasıl keşfedilmiş!

MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 03.05.2026 06:52
ATV dizisi Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet, son dönemin en dikkat çeken oyuncularından. Narin, kibar ve mütevazı duruşuyla dikkat çeken Merabet, her zaman pozitif ve etrafına gülücükler saçıyor.
Mahassine Merabet ile geçtiğimiz hafta Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi X. Uluslararası Öğrenci Film Festivali'nde bir araya geldim.

Merabet, festivalin jüri üyesiydi. Öğrencilere kariyer yolculuğunu anlatırken onlara adeta ilham oldu. Fas'ta Medya İletişimi eğitimi alan ünlü oyuncunun amacı aslında oyuncu olmak değilmiş.

GAZTECİLİK YAPMAK İSTERKEN...

Gazetecilik ve sunuculuk yapmayı hedefliyormuş. Ancak Türkiye'ye gelmesinin ardından hem hayatı hem de kariyer yolculuğu tamamen değişmiş. Yüksek Lisans yapmak için geldiği İstanbul'da keşfedilmiş ve ardından oyunculuk dersi almaya başlamış.

Mahassine ile gün boyunca bol bol konuşma fırsatım oldu. Türkçeyi öyle güzel konuşuyor ki onu duyan herkes çok şaşırıyordu. "Nasıl bu kadar akıcı Türkçe konuşuyorsun?" dediğimde şöyle cevap verdi: "Aslında ben Türkçeyi Türkiye'ye gelmeden önce öğrendim. Fas'ta çok fazla Türk dizisi izliyordum. Türkçe çok güzel bir dil ve benim çok ilgimi çekti. Bu nedenle dilinizi öğrenmek için çaba sarf ettim. Sonrasında eğitim için İstanbul'a gelince dilimi geliştirmek için uğraştım. Rol aldığım projeler dolayısıyla da daha iyi Türkçe konuşmam gerektiğini biliyordum. Hala çabalamaya devam ediyorum. Benimle konuşan insanların çok iyi Türkçe konuştuğumu söylemesi beni mutlu ediyor.

"NİLÜFER HATUN ROLÜ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM"

Tarihe çok meraklı olduğunu ve 'Kuruluş Orhan'da rol almaya başladıktan sonra daha fazla araştırma yaptığını söyleyen ünlü oyuncuya, "Nilüfer Hatun'u canlandırırken zorlandın mı?" diye sordum. Mahassine Merabet, "Nilüfer Hatun'u canlandırmak bir sorumluluk. Tarihe meraklıyım, bu rol için çok fazla çalıştım.

Ben Nilüfer Hatun'un duygularına, hissettiklerine bakıyorum. Çünkü duygular zamansızdır ve her zaman aynı şekilde yaşanır" diye cevap verdi. Mahassine Merabet, kendisini sürekli geliştiren, alçak gönüllü ve sempatik tavırlarıyla hayranlarıyla güzel iletişim kuran bir oyuncu.

Onun bu kadar sevilmesi tesadüf değil. Çünkü yanına gelen herkese gülücükler saçıyor, samimi tavırlarıyla onlara eski bir arkadaşıymış gibi davranıyor. Hayranları da bu pozitif iletişime sevgileriyle karşılık veriyor. Mahassine'nin sanat dünyasında yolu çok açık…

GİZEM GÜVEN

Bir döneme damga vuran, yayınlandığı 3 yıl boyunca izlenme rekorları kıran ve kesitleri hala sosyal medyada ilgiyle takip edilen Selena dizisinin oyuncuları, aradan geçen yıllara rağmen merakla takip edilmeye devam ediyor.

'Sihirli Annem' ve 'Selena' projeleriyle büyük bir üne kavuşvan oyuncu Gizem Güven'in, şöhret yolculuğuna Teoman ile başladığı ortaya çıktı.

Oyunculuk kariyeri başlamadan önce yolları Teoman ile kesişen Güven, Henüz 8 yaşındayken ünlü şarkıcının 'İstanbul'da Sonbahar' adlı klibinde oynadı.

Klipteki oyunculuğu çok beğenilen Güven, ardından 'Sihirli Annem', daha sonra da 'Selena' dizilerine seçildi.

AFRA SARAÇOĞLU

Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncu;mesleğinin yanı sıra güzelliği, ve aşk hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.

Son zamanlarda kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu ile uzun süre beraber olan Saraçoğlu, herkesin evliliğe gideceğini düşündüğü ilişkisini bitirip beraber rol aldığı oyuncu arkadaşı Mert Ramazan Demir ile bir ilişkiye başlamıştı.

Sık sık gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatındaki neredeyse tüm olaylar detaylarıyla merak ediliyor.

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncunun rol aldığı yapımlar da ilgi görüyorken nasıl ünlendiğine dair detaylar da merak konusu haline geliyor.

2016 yılında henüz daha üniversite öğrencisiyken parlayan Saraçoğlu'nun ünlenmesine giden yolu annesi inşa etmiş.

ÖZCAN DENİZ'E DM ATMIŞ!

Saraçoğlu'nun annesi, kızının ilk reklam çekiminin başarısız geçtiğini fark edince, duruma el atarak Özcan Deniz'e Instagram üzerinden mesaj atmış.

Annesinin Deniz'e sosyal medya üzerinden gönderdiği bu fotoğraf, Saraçoğlu'nun şöhret adımlarına zemin hazırladı.

Fotoğraf sayesinde 2016 yılında yayınlanacak olan bir filmin setine çağrılan ve deneme çekimleri yaptırılan Afra Saraçoğlu, daha sonrasında rolü alarak televizyon dünyasına bir giriş yaptı.

Her projede hem gösterdiği performans hem de ekranlara yansıyan duru güzelliğiyle beğenileri toplayan ünlü oyuncu, yalnız dizi ve filmlerin değil aynı zamanda markaların da gözdesi haline geldi.

OYUNCULUK İÇİN EĞİTİMİNE ARA VERDİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitimini sürdüren Saraçoğlu'nun deneme çekimindeki performansı başarılı bulununca filmde rol aldı. Daha sonrasında oyunculuk kariyerine devam etmek için üniversite eğitimine ara veren Saraçoğlu, başarılı projelere imza atmaya devam ediyor.

MÜSLÜM GÜRSES

Asıl adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç eden Gürses, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Sanatçı bir süre ayakkabı tamircisi ile terzi dükkanında çalıştı.

Usta sanatçı, babasının engellemesine rağmen, annesinin desteğiyle 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılarak birinci oldu.

14 YAŞINDAN İTİBAREN GÜRSES SOYADINI KULLANDI

Yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, yapılan teklifle kısa bir süre çay bahçesinde türkü söyledi ancak işlerin iyi gitmemesi sebebiyle terziliğe geri döndü.

Müslüm Gürses, Adana'daki bir gazinoda assolist olarak sahneye çıkan Sadık Altınmeşe'nin hastalanmasının ardından onun yerine sahneye çıkınca büyük ilgi gördü ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.

Bir yandan Adana'da çeşitli mekanlarda konserler veren sanatçı, 1967'den itibaren her cumartesi TRT Çukurova Radyosu'nda canlı yayında türküler söyledi. "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" adlı ilk 45'liği 1968'de müzikseverlerle buluştu.

Müslüm Gürses, annesinin vefatının ardından geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.