Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mahassine Merabet’in şaşırtan keşfedilme hikayesi! Yüksek lisanstan, başrol oyunculuğuna...

Mahassine ile gün boyunca bol bol konuşma fırsatım oldu. Türkçeyi öyle güzel konuşuyor ki onu duyan herkes çok şaşırıyordu. "Nasıl bu kadar akıcı Türkçe konuşuyorsun?" dediğimde şöyle cevap verdi: "Aslında ben Türkçeyi Türkiye'ye gelmeden önce öğrendim. Fas'ta çok fazla Türk dizisi izliyordum. Türkçe çok güzel bir dil ve benim çok ilgimi çekti. Bu nedenle dilinizi öğrenmek için çaba sarf ettim. Sonrasında eğitim için İstanbul'a gelince dilimi geliştirmek için uğraştım. Rol aldığım projeler dolayısıyla da daha iyi Türkçe konuşmam gerektiğini biliyordum. Hala çabalamaya devam ediyorum. Benimle konuşan insanların çok iyi Türkçe konuştuğumu söylemesi beni mutlu ediyor.