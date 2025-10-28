Trend Galeri Trend Magazin Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

"Kuruluş Orhan" dizisinin sevilen oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun memleketi duyunca çok şaşıracaksınız! İstanbullu sanılan genç yıldız, aslında kökeniyle herkesi şaşkına çevirdi. Peki Mert Yazıcıoğlu aslen nereli? İşte merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 11:45
Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Kuruluş Orhan'ın yıldızı, genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, ekranların sevilen isimlerinden biri haline geldi.

10 Mayıs 1993'te İstanbul'da dünyaya gelen Yazıcıoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini de İstanbul'da tamamladı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Lise yıllarının ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydolan oyuncu, eğitim hayatı sırasında oyunculuk tutkusunu keşfetti.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Bir arkadaşının dizi setine ziyarete gittiği sırada oyunculuğa adım atmaya karar veren Yazıcıoğlu, bu süreçte işletme eğitimini yarıda bırakarak profesyonel oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

İlk sinema deneyimini "Dedemin İnsanları" filmindeki kısa bir sahneyle gerçekleştiren genç oyuncu, ardından "Kayıp Şehir" dizisiyle televizyon ekranlarında boy göstermeye başladı. Bu süreçte hem set tecrübesi kazandı hem de oyunculuk eğitimlerini sürdürdü.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

İŞTE MEMLEKETİ!

Yazıcıoğlu'nun kökeni ise hayranlarını şaşırtıyor. Aslen Denizli kökenli olan genç oyuncu, tüm hayatını İstanbul'da geçirdi ve ailesiyle birlikte hâlen İstanbul'da yaşamını sürdürüyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Şu sıralar "Kuruluş Orhan" dizisinde Orhan karakterini canlandıran Yazıcıoğlu, performansıyla dikkat çekiyor ve hem dizinin hem de karakterinin popülerliğini artırıyor.

İstanbul doğumlu olmasına rağmen Denizli kökeniyle tanınan Yazıcıoğlu, hem genç oyuncular arasında örnek bir kariyer hikâyesi sunuyor hem de hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

AŞK VE GÖZYAŞI'NIN YILDIZI BARIŞ ARDUÇ'UN MEMLEKETİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor. Bu kökenlerin birleşimi, hayranlarının "memleketini duyan inanamıyor" yorumlarını beraberinde getiriyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Henüz 8 yaşındayken ailesiyle birlikte yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, çocukluk yıllarını Sakarya ve Gölcük'te geçirdi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

1999'daki büyük deprem sonrası ailesiyle birlikte Bolu'ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, eğitim hayatına burada devam etti. Daha sonra lise yıllarında İstanbul'a yerleşerek hayallerine giden yolu aralamış oldu.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Sporla iç içe büyüyen Barış Arduç, yıllarca profesyonel olarak yüzme ve futbol başta olmak üzere birçok branşta yer aldı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Hatta Şile'de 8 yıl boyunca cankurtaranlık yaptı. Oyunculuk serüveni ise Ayla Algan ile tanışmasıyla başladı. Ekol Drama ve Sadri Alışık Tiyatrosu'nda aldığı eğitimlerle bugün Türkiye'nin en çok hayran kitlesine sahip isimlerinden biri haline geldi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

EKRANLARIN YAKIŞIKLI JÖNÜ KENAN İMİRZALIOĞLU'NUN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Balâ ilçesine bağlı Üçem köyünde doğdu. Nüfus kaydında doğum tarihi 10 Nisan 1974 olarak geçmektedir.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Ailesinin kökeni Akkoyunlu Devleti'nin Bozulus Türkmenleri'nden Tabanlı aşiretine dayanır. Bu bağ, onun Anadolu'nun köklü Türkmen geleneğinin bir temsilcisi olduğunu gösterir.

Dedesi, 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya ilk gelişinde Balâ'da karşılayan ve evinde misafir eden isimler arasında yer almıştır.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Babası Mustafa, annesi ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesi İğdebeli köyünden Yıldız İmirzalıoğlu'dur. Üç çocuklu ailenin en küçük ferdi olan Kenan, çocukluğunu 12 yaşına kadar köyünde geçirdi. Ortaokul ve liseyi Ankara'da teyzesinin yanında, yükseköğrenimini ise İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde tamamladı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

1997'de Best Model of Turkey yarışmasını kazandı, aynı yıl Türkiye'yi temsil ettiği Best Model of the World'de birinci oldu.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Bu başarı, oyunculuk yolunu açtı. Deli Yürek, Ezel ve Karadayı dizilerinde canlandırdığı mert ve adalet arayışındaki karakterlerle büyük popülerlik kazandı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

PEKİ TÜRKAN ŞORAY'IN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türkan Şoray'ın sanat yolculuğu kadar kökenine dair bilinmeyenler de merak konusu oluyor. Sinemanın en çok film çeken kadın oyuncularından biri olan ve yıllar içinde adından söz ettiren usta sanatçının ailesine dair bilgiler de gündeme geliyor. Şoray'ın kökeninin nereye dayandığını öğrenen hayranları, ünlü isme olan hayranlıklarını bir kez daha dile getiriyor. Zarafetiyle sinema tarihinde efsaneleşen Türkan Şoray'ın geçmişine dair bu detay, adeta hayranlarını şaşırtan bir keşif niteliğinde…

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Türk sanat müziğinin kadife sesi ve Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Emel Sayın, yıllardır sahnelerin ve sinemanın en özel isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Sanatçının kökeni ise duyanları şaşırtıyor. Her ne kadar 20 Kasım 1945'te Sivas Şarkışla'da dünyaya gelse de, Emel Sayın'ın asıl kökeni Selanik'e dayanıyor.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

1926 yılında Türkiye'ye göç eden muhacir ailesi, daha sonra Lüleburgaz Celaliye'ye yerleşmişti. Babasının Toprak Mahsulleri Ofisi'nde görev yapması nedeniyle Sivas'ta doğan Sayın, ailenin dört kızından en büyüğü olarak hayat yolculuğuna başladı.

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu’nun memleketini kimse tahmin edemiyor! Meğer kökenleri o şehrimize dayanıyormuş…

Müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan sanatçı, 13 yaşında Arif Sami Toker'den dersler alarak ilk adımlarını attı. Ardından Münir Nurettin Selçuk ve Alis Rosenthal gibi değerli hocalardan eğitim görerek sanat hayatını şekillendirdi.