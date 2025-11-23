Kuruluş Orhan’ın yıldızından itiraf! "İzleyici nefret ederken hayran olacak"

atv'nin Türkiye'yi ekranlara kilitleyen Bozdağ Film imzalı dizisi 'Kuruluş Orhan'da Bizans'ın en korkulan komutanlarından biri olan 'Flavius' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile bir araya geldik.

Bizans'ın en korkulan komutanı Flavius'un zihnine ilk girmeniz gereken yer neresi oldu? Şiddet mi, strateji mi, yoksa yalnızlık mı?

Flavius bir dava adamı. Vatanını ve milletini savunuyor. O dönemin kültür ve bilim seviyesine bakarsak ilaveten inancını koruyor. Üstüne düşmanın babasını ve kardeşini öldürmesi ona bir aile mirası da bırakıyor. Varoluş-amaç ekseninde ben Flavius'un duruşunu seviyorum. Onurlu, mert ve disiplinli bir savaşçı. İnsani duyguları ve empati seviyesi de yüksek.