Kuruluş Orhan’ın yıldızından itiraf! "İzleyici nefret ederken hayran olacak"

Karakterinize 'gerçek hayatta' en çok neyi sormak isterdiniz?
Her şeyi bırakıp kaçıp gitmek istemedin mi hiç?
Er meydanı dışında, günlük hayatta sizi en çok zorlayan şey nedir; sabırsız insanlar mı, plansızlık mı, sosyal gürültü mü?
E- hepsi. (Gülüyor). Bu aralar her şey beni zorluyor açıkçası. Bir kırılmanın eşiğinde gibi hissediyorum ve şifalı bir yere gitmesi için çalışıyorum.
Set yoğunluğunda zihinsel dayanıklılığınızı nasıl koruyorsunuz; spor, meditasyon, yalnızlık, arkadaşlar?
Hepsi aslında. Fiziksel ve zihinsel sağlık spor ve sağlıklı beslenme olmadan olmuyor. Meditasyon yapan biri değilim ama farkındalık çalışmaları hep yapıyorum. Kitap okuyorum, okuyamasam Storytel'den dinliyorum. Yalnızlığımı kaliteli kılmaya çalışıyorum
Bir tarih karakteri oynarken sizce oyuncunun topluma karşı sorumluluğu var mı? Yoksa sadece hikâye mi anlatır?
Sadece oyuncunun değil. Herkesin bir sorumluluğu var. Ama her hikayenin kendi alt hikayeleri vardır ya, o yüzden her yerde sorumluluk aramak şart değildir aslında