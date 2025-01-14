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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda milleti, diğer yanda…

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle 15 Ocak tarihinde ekranlara gelecek. Yayınlanacak yeni bölümde Osman Bey'in vereceği zor karar damga vuracak. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 14.01.2025 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:33
Kuruluş Osman’da Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda milleti, diğer yanda…

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 15 Ocak Çarşamba 20.00'de yayınlanacak yeni bölümünde yer yerinden oynuyor.

Kuruluş Osman’da Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda milleti, diğer yanda…

YENİ BÖLÜM TANITIMI 2,5 MİLYON İZLENDİ!

Ahalisinin canı için kendi canından feragat eden Osman Bey'in, Ulugan'a teslim olduğu, Moğolların Söğüt ve Kayı Obasına saldırdığı 177. bölüm tanıtımı Yotube'da 2,5 Milyon izlenme alarak 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu.

Kuruluş Osman 177. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Begüm Hatun, Osman Bey'e sevdalıdır!" | Video

Kuruluş Osman’da Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda milleti, diğer yanda…

OSMAN BEY'İN ZOR KARARI

Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır.

Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

Kuruluş Osman’da Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda milleti, diğer yanda…

OSMAN BEY VE TÜRKLERİN KADERİ

Osman Bey, Ulugan'ın elindedir. Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan evvela Osman Bey'in itibarını yerle bir etmek ister. Onu zincirleyerek zafer nişanesi olarak gezdirir.

Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey, Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir?

Kuruluş Osman’da Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda milleti, diğer yanda…

BALA VE BEGÜM HATUN YÜZLEŞİYOR

Kayı obasında sular durulmaz. Bala Hatun ve Begüm Hatun yüzleşir. Begüm Hatun'un, Osman Bey'e sevdalı olduğu ve bu sebeple hatunlar arasında fitne yaydığı aşikâr olur. Begüm Hatun'a haddini bildiren Bala Hatun onu obadan göndermek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun'un, Bala Hatun'a duyduğu kıskançlık nelere sebep olacaktır?

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