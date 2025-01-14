Kuruluş Osman’da Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda milleti, diğer yanda…

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 15 Ocak Çarşamba 20.00'de yayınlanacak yeni bölümünde yer yerinden oynuyor. YENİ BÖLÜM TANITIMI 2,5 MİLYON İZLENDİ! Ahalisinin canı için kendi canından feragat eden Osman Bey'in, Ulugan'a teslim olduğu, Moğolların Söğüt ve Kayı Obasına saldırdığı 177. bölüm tanıtımı Yotube'da 2,5 Milyon izlenme alarak 'Kuruluş Osman' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu. Kuruluş Osman 177. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'Begüm Hatun, Osman Bey'e sevdalıdır!' | Video OSMAN BEY'İN ZOR KARARI Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir? OSMAN BEY VE TÜRKLERİN KADERİ Osman Bey, Ulugan'ın elindedir. Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan evvela Osman Bey'in itibarını yerle bir etmek ister. Onu zincirleyerek zafer nişanesi olarak gezdirir. Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey, Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir? BALA VE BEGÜM HATUN YÜZLEŞİYOR Kayı obasında sular durulmaz. Bala Hatun ve Begüm Hatun yüzleşir. Begüm Hatun'un, Osman Bey'e sevdalı olduğu ve bu sebeple hatunlar arasında fitne yaydığı aşikâr olur. Begüm Hatun'a haddini bildiren Bala Hatun onu obadan göndermek için nasıl bir hamle yapacaktır? Begüm Hatun'un, Bala Hatun'a duyduğu kıskançlık nelere sebep olacaktır? İLBAY'IN İHANETİ Öte yanda İlbay, Osman Bey'in postuna oturur. Begüm Hatun, ihanetini gözler önüne seren İlbay'a karşı hiç beklemediği bir hamle yapar. Bu hamle nelere sebep olacaktır? ORHAN BEY KURTULUYOR Orhan Bey, Altuga'nın elinde asılmaktayken Alaeddin Bey ve alplar yetişir. Orhan Bey kurtulur. Orhan Bey'ler, Osman Bey'i ve mülklerini kurtarmak için ne yapacaktır? HOLİFİRA, ORHAN BEY'E BABA OLACAĞI MÜJDESİNİ VEREBİLECEK Mİ? Dört bir yanda kara haberler yayılırken Holofira Bala Hatun'a umut dolu bir haber verir. Gebe olduğunu söyler. Ulugan ve nökerlerinin Kayı obasına yaptığı baskın mutluluğu kursakta bırakır. Bala Hatun'lar Moğol'un baskınından kurtulabilecek midir? Holofira, Orhan Bey'e baba olacağı müjdesini verebilecek midir? Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.