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Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit ile hemşehri çıkabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Türkiye dışında dünyanın farklı 110 ülkesinde iki milyar izleyiciye ulaşan fenomen dizi 'Kuruluş Osman' 6. sezonuyla yine nefesleri kesmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman övgüleri topluyor. Oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Burak Özçivit'i merak eden hayranları ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 20.11.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 06:49
Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit ile hemşehri çıkabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit sosyal medyada gündem oldu.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit ile hemşehri çıkabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve aile hayatı ile her zaman övgülerin odağı olmayı başarıyor.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit ile hemşehri çıkabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit aynı zamanda çok ilgili bir baba.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit ile hemşehri çıkabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Set dışındaki tüm zamanını ailesine ayıran Burak Özçivit oğulları Karan ile Kerem ile de sık sık sosyal medyada boy gösteriyor.

Kuruluş Osman’ın yıldız ismi Burak Özçivit ile hemşehri çıkabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Özel hayatı markaj altında olan Burak Özçivit hakkında her şey hayranları tarafından merak konusu oluyor.

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