Kuruluş Osman'ın yıldız ismi Burak Özçivit ile hemşehri çıkabilirsiniz! Burak Özçivit’in memleketi bakın neresiymiş!

Türkiye dışında dünyanın farklı 110 ülkesinde iki milyar izleyiciye ulaşan fenomen dizi 'Kuruluş Osman' 6. sezonuyla yine nefesleri kesmeye devam ediyor. Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, hem oyunculuğu ile hem de özel hayatıyla her zaman övgüleri topluyor. Oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit, aynı zamanda iki çocuk babası. Burak Özçivit'i merak eden hayranları ünlü oyuncunun nereli olduğunu duyunca çok şaşırdı. İşte Burak Özçivit'in memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...