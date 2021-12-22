Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! "Defiledeler sanki"

Çekimleri devam eden dönem dizilerinde rol alan ikiliden Özçivit, "Soğuk ve yağmur yağıyor, zorlanmıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Çok zor oluyor ama işimizi seviyoruz. O yüzden yağmur, çamur hiç fark etmez" şeklinde konuştu.

Milliyet'in haberine göre; Yılbaşında herhangi bir tatil planları olup olmadığı sorulan ünlü çiftten Fahriye Evcen, "Çalışıyoruz, buradayız, hiçbir plan yok" açıklamasını yaptı. Öte yandan annesi ve babasının elini tutarak yürüyüş yapan iki yaşındaki Karan Özçivit'in, neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.