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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! "Defiledeler sanki"

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşmüştü. Birlikteliklerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift oğulları Karan'ı 2019 yılında kucağına almıştı. Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan'la birlikte bir mekan çıkışında görüntülendi. Özçivit ailesi, Etiler sokaklarını adeta podyuma çevirdi.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 13:43
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! Defiledeler sanki

2013 yılında 'Çalıkuşu' adlı dizinin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımış, oğulları Karan'ı Nisan 2019'da kucaklarına almıştı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! Defiledeler sanki

Karan'ı aralarına alıp Etiler sokaklarında gezen ikili, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Oyuncu çifti tanıyan hayranları, "Defiledeler sanki" diyerek, Özçivit ailesine takıldı.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! Defiledeler sanki

Basın mensuplarının hatırını soran Özçivit, "Uzak Doğu mutfağını seviyor musunuz?" sorusuna, "Evet, çok seviyoruz" yanıtını verdi. "Havalar çok soğudu" diyen Evcen, "Sizler de dikkat edin, kolay gelsin" dedi.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! Defiledeler sanki

Çekimleri devam eden dönem dizilerinde rol alan ikiliden Özçivit, "Soğuk ve yağmur yağıyor, zorlanmıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Çok zor oluyor ama işimizi seviyoruz. O yüzden yağmur, çamur hiç fark etmez" şeklinde konuştu.

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ilgi odağı oldu! Defiledeler sanki

Milliyet'in haberine göre; Yılbaşında herhangi bir tatil planları olup olmadığı sorulan ünlü çiftten Fahriye Evcen, "Çalışıyoruz, buradayız, hiçbir plan yok" açıklamasını yaptı. Öte yandan annesi ve babasının elini tutarak yürüyüş yapan iki yaşındaki Karan Özçivit'in, neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi.

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