Kuryelikten ekranların en iddialı cerrahına! Caner Topçu’nun başarı hikâyesi: “Boş duran adamdan hayır gelmez”

Sevdiği kadına gerçeği söylemeli mi, yoksa onu korumak için saklamalı mı insan?

Gerçeği saklamak, kısa vadede bir koruma gibi görünebilir ama aslında insanı ve ilişkiyi yorar. 'Barış' da bu ikilemle yüzleşiyor. Ben de benzer bir durumda olsam, sevdiğim kişiye gerçeği söylemekten yana olurdum.

Herkesin etrafındaki kişilerden gizlediği bir yanı var mıdır?

Vardır, bence bu çok normal. Ben de bazı yönlerimi her zaman kimseye açmam. Mesela duygusal olarak hassas olduğum anlarımı ya da içimde yaşadığım bazı kaygıları herkesle paylaşmam.

Estetik cerrahı olmak nasıl?

Estetik cerrah olmak zor bir iş bence ama bir o kadar da keyifli bir meslek. İnsanların hayatlarına dokunmak, özgüvenlerini etkilemek inanılmaz bir his. Bir de işin içinde biraz "cool" bir taraf var ve ben oynarken gerçekten çok keyif alıyorum.

