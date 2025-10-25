Trend
Kuryelikten ekranların en iddialı cerrahına! Caner Topçu’nun başarı hikâyesi: “Boş duran adamdan hayır gelmez”
'Aynadaki Yabancı' dizisinde estetik cerrah Barış karakterini canlandıran Caner Topçu; rolün kendisini duygusal olarak zorladığını söyledi: "Babamın küçük yaşta yüzü yanmış. Onun bu durumu, çocukluğumda derin bir etki bıraktı. 'Doktor olmalıyım' düşüncesiyle büyüdüm. 'Barış'ı oynarken, geçmişte yaşadığım bazı anılara ve çocukluğumdaki 'Caner'e dönüyorum"
Giriş Tarihi: 25.10.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 06:58