Trend Galeri Trend Magazin

"Lafı Mı Olur?" şarkısıyla listeleri alt üst etmişti! Kibariye'nin acılarla dolu hayatı yürekleri dağladı: Meğer öyle yollardan geçmiş ki...

"Kara Gözlü Çingenem", "Lafı Mı Olur?", "Ah İstanbul" gibi dillere pelesenk şarkılarıyla arabesk müziğin önde gelen isimlerine adını yazdıran Kibariye'nin nasıl keşfedildiğini biliyor muydunuz? İşte ünlü sanatçıya başarı merdivenlerini tırmandıran o tanışma...

Giriş Tarihi: 23.04.2026 20:34
Sahne adı Kibariye, gerçek adı ise Bahriye Tokmak olan ünlü snatçı, 10 Ağustos 1960 tarihinde Manisa Akhisar'da dünyaya geldi.

Makbule ve Doğan Tokmak çiftinin ilk çocukları olarak dünyaya gelen Kibariye, aslen Roman kökenlidir.

OKULA GİDEMEDİ

Pamuk ve tütün toplayıcılığı yaparak geçinmeye çalışan Tokmak ailesinin yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı Kibariye okul hayatına hiç başlayamadı.

Toplamda 9 kardeşi olan Kibariye, genç yaşta ailesine destek olabilmek için gazinolarda şarkı söylemeye başladı.

İLK EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

İlk evliliğini taksi şöförü Tünay Ürek ile 1979 yapan Kibariye, aldatılma gerekçesiyle 1996 yılında boşanmıştır.

İKİNCİ EŞİ KENDİSİNDEN 19 YAŞ KÜÇÜK

Daha sonra 1999 yılında kendisinden 19 yaş küçük Ali Küçükbalçık ile evlenen ünlü sanatçı, bu evliliğinden Birgül isminde bir kız çocuğuna sahip olmuştur.

Doğduğu yer olan Akhisar'daki bir gazinoda şarkıcılık yapan Kibariye, Enver Düzay isimli bir müzisyen tarafından fark edilip 1974 yılında İzmir'de bir pavyonda şarkı söylemeye başladı.

BAKIN ÜNLÜ SANATÇI NASIL KEŞFEDİLMİŞ…

1980'lerde İzmir sahnelerinde popülerliğini kazanan Kibariye, gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilmesi ile o zamanlar İstanbul'da çok popüler olan bir gazinoda şarkı söylemeye başlar.

Çok kısa sürede gerek güçlü sesi gerek ise doğallıyla tüm medyanın dikkatini üzerine çeken Kibariye, arabesk müziğinde önemli bir rol oynamaya, 1981 yılında TRT tarafından kendisine iletilen teklif ile başlar.

"Kimbilir" adlı parça ile iyi bir çıkış yakalayan Kibariye, zamanla önü arkası kesilmeyen büyük bir hayran kitlesine sahip olarak Türk müzik dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

SİZLER İÇİN ÜNLÜLERİN KEŞFEDİLME HİKAYELERİNİ DERLEDİK...

YILDIZ TİLBE

Yıldız Tilbe, İzmir'in Gültepe semtinde Ali ve Altun çiftinin altıncı çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

YALNIZCA ORTAOKULA KADAR OKUYABİLDİ

Babası mevsimlik işçi olduğundan maddi olarak iyi olmayan durumları, ona 7.sınıfta okulu bırakma kararı aldırmış.

HİÇBİR ENGEL ONA ŞARKI SÖYLEMEYİ BIRAKTIRMADI

Ödevlerini yaptığı gaz lambası ve mum ışığı bile, onun içindeki şarkı söyleme aşkını bastıramamış.

Tilbe, zor koşullar altında bile her daim dilinde bir şarkı dolandırırmış.

Bu tutkusu ona gelecekteki kariyerinin kapılarını açma yolunda ışık olmuş.

ERKEN YAŞTA ÇOCUK SAHİBİ OLMUŞ

Ünlü şarkıcı Tilbe'nin erken yaşında yaptığı evlilikten bir kız çocuğu olmuş. Ancak evliliği uzun sürmeden bitmiş.

Kızı ile bir başına kalan Yıldız Tilbe, pazarlamacılıktan tezgahtarlığa, dikiş atölyelerinden çocuk bakıcılığına birçok işi yapmış.

Tilbe, son olarak tutkusu olan şarkı söylemeyi seçerek bir pavyonda şarkı söylemeye başlamış.

1990 yılında mikrofonu eline ilk aldığı dönem, çalıştığı pavyona giren ünlü isim başarı yolculuğunda ona bir el olmuş.

"O BURADA"

Akşam tam sahneye çıkmak üzereyken biri Yıldız Tilbe'nin yanına gelip ona çok heyecanlanacağı o haberi veriyor: "Sezen Aksu burada"

Yıldız Tilbe'nin de hayranı olduğu Sezen Aksu, Tilbe'nin sesini dinleyip ona vokalisti olmasını teklif etmiş.

Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'yi bugünlere getiren o tanışma, hayatının dönüm noktalarından biri olmuş.

Sezen Aksu'nun konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapan Tilbe daha sonra Aksu ile yollarını ayırmış ve İstanbul'da kendi yolunu çizmeye başlamış.

Sonraki yıllarda "Dillere Destan", "Vazgeçtim", "Delikanlım" gibi hit şarkılar yaparak, Türk müzik sektörünün önemli ismi haline gelmiştir.

AFRA SARAÇOĞLU

Genç yaşına rağmen birçok projede yer alan başarılı oyuncu;mesleğinin yanı sıra güzelliği, ve aşk hayatıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri.