Lakabı 'küçük', serveti 'büyük! Şarkıcı Emrah'ın mal varlığı dudak uçuklattı: 300 daire, milyonluk gelir...

Arabesk dünyasının dev ismi Emrah, yılların emeğini devasa bir imparatorluğa dönüştürdü. 300 dairelik mülk ordusu ve dudak uçuklatan aylık geliriyle gayrimenkul kralı haline gelen ünlü sanatçının, duyanları hayrete düşüren gizli hazinesi gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 10:46
"Küçük Emrah" olarak hafızalara kazınan ünlü sanatçı, 2014 yılında Sibel Kirer ile nikah masasına oturmuştu.

2022 yılında boşanan çiftin evlendikleri yıl Elyesa adında bir oğlu, 2017'de ise kızları Eleysa dünyaya gelmişti.

Kariyerinin aksine özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Emrah son olarak duyanları şaşkına çeviren servetiyle dikkat çekti.

Emrah'ın geçtiğimiz yıllarda 3.5 milyon dolara Dubai'den ev aldığı iddia edilmişti.

Bir başka söylenti ise ünlü şarkıcının İstanbul ve Bodrum'da 300'den fazla dairesi bulunduğu ve kira gelirinin aylık 10 milyon TL'ye ulaştığıydı.

İstanbul'da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın alan Emrah, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye de sahip.

Bodrum'daki yatırımı ise 8 milyon TL değerinde. Sanatçının müzik ve dizi sektöründe kazandığı birikimlerini bu şekilde değerlendirdiği belirtiliyor. Emrah yakın zamanda 300 dairesini satarak daha büyük projelere yönelmeyi planlıyor. Öte yandan, 2022 yılında mahkemeye gelir beyanı verdiğinde sanatçının aylık gelirinin 400 bin TL olduğu açıklanmıştı.

DEMET AKALIN'IN SERVETİ DE BİR O KADAR MERAK EDİLMİŞTİ!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla adından söz ettirirken bu sefer mal varlığıyla dikkatleri çekti.

İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

Peki diğer ünlü isimlerin nerede, neleri var biliyor musunuz?

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.

Başarılı oyuncu Düzyatan, kariyeri dışında ses tonu, yaptırdığı estetik dokunuşlar ve sosyal medya hesaplarıyla da sıkça gündeme geliyor.

Başarılı oyuncu, Hülya Koçyiğit'in torunu, eski oyuncu Gülşah Alkoçlar'ın kızı ve cemiyet hayatının gözde isimlerinden biri olan Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılında görkemli bir evlilik yapmıştı.

"TORUNU OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu olan Düzyatan, özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla ön plana çıkarken "Neslişah ile ilk tanıştığımda Hülya Koçyiğitler'in torunu olduğunu bilmiyordum" diyerek herkesi epey şaşırtmıştı.

Tarih dizilerinin sevilen yüzü olan Düzyatan, hem ülke çapında hem de yurt dışında oldukça popüler biri haline geldi.

SERVETİ ŞOKE ETTİ

Uzun zamandır oyunculuk yapan ve birçok başarılı projeye imza atan Düzyatan'ın sahip olduğu serveti ise adeta dudak uçuklattı.

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan yıldızların başında gelen isimlerden biri olan Engin Altan Düzyatan, özellikle rol aldığı projelerle tam bir dünya starına dönüştü.

SERVETİ 50 MİLYON DOLARA YAKIN!

Oyunculuğunun yanı sıra birçok markanın reklam yüzü olan Düzyatan, bölüm başı aldığı ücretlerle ve reklam gelirleriyle birlikte 48 milyon dolara yakın mal varlığına sahip olduğu biliniyor.

Yıldız oyuncu, servetine rağmen mütevazı bir hayat sürdürmeyi tercih ediyor.

Lüks harcamalar yapmaktan geri duran başarılı oyuncu, "Tam olarak kaç paran var?" sorusuna "Tam dersen bilmiyorum. Ama Neslişah biliyor" diyerek hem hanımcılığı savundu hem de para işleriyle uğraşmayı sevmediğinin altını çizdi.