Leonardo DiCaprio'yla aynı filmde rol almıştı! Ünlü Fransız oyuncu 77 yaşında o hastalığa yenik düştü...

80'den fazla dev yapımda rol alarak adını altın harflerle sinema tarihine yazdıran Nathalie Baye, 77 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ailesinin yaptığı açıklamayla ortaya çıkan gerçekler, ünlü oyuncunun son dönemindeki zorlu yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 10:24
Dünya sinemasının usta isimlerinden, dört César Ödülü sahibi Nathalie Baye, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi kamuoyuyla paylaşan ailesi, sanatçının Cuma gecesi Paris'teki evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

80'DEN FAZLA YAPIMDA ROL ALDI

Kariyerine sığdırdığı 80'i aşkın projeyle Fransız sinemasında silinmez bir iz bırakan Baye, uluslararası çapta da büyük takdir toplamıştı.

Usta oyuncu, özellikle Steven Spielberg'ün yönettiği "Catch Me If You Can" filminde Leonardo DiCaprio'nun karakterinin annesini canlandırarak küresel düzeyde tanınırlık kazanmıştı.

HASTALIĞI HAKKINDA DETAYLAR

Bir süredir Lewy Cisimcikli Demans (LCD) hastalığı ile mücadele eden Baye, bu nörodejeneratif rahatsızlığa bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

LEWY CİSİMCİKLİ DEMANS NEDİR?

Beyindeki protein birikintilerinin (Lewy cisimcikleri) neden olduğu bu rahatsızlık, dünya genelinde Alzheimer'ın ardından en sık görülen ikinci veya üçüncü dejeneratif demans türü olarak sınıflandırılmaktadır.

NATHALİE BAYE KİMDİR?

6 Temmuz 1948'de Normandiya'da sanatçı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Nathalie Baye, sanatla iç içe bir çocukluk geçirdi.

1970'li yıllarda sinema dünyasına adım atan Baye, özellikle "Day for Night" filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekerek geniş kitleler tarafından tanınan bir isim haline geldi.

ÖDÜLLERLE DOLU KARİYER: 4 CÉSAR VE 10 ADAYLIK

Başarılı oyuncu, Jean-Luc Godard imzalı "Every Man for Himself" filmiyle kariyerindeki ilk César ödülünü kazandı.

Sanat hayatı boyunca sergilediği üstün performansla tam 10 kez aday gösterildiği César ödüllerini 4 kez müzesine götürmeyi başardı.