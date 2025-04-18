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Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, eşiyle evlilik yıl dönümüne özel aşk paylaşımında bulundu. Ünlü şarkıcının aşk dolu sözleri takipçilerinin gözünden kaçmadı. İşte o paylaşım!

Giriş Tarihi: 18.04.2025 20:29 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:29
Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

58 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk (42) ile 2020 yılında İzmir'de sade bir törenle evlendi.

Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, eşi Özlem Öztürk'le evlilik yıl dönümünü kutladı.

Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

Ünlü şarkıcı oldukça duygusal ve bir o kadar da aşk dolu bir paylaşımda bulundu.

Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

KISA AMA AŞK DOLU PAYLAŞIM

Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma hikayesine de kısaca değindi.

Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

"SEVDİKÇE SEVESİM GELİYOR"

Levent Yüksel eşiyle fotoğrafını paylaşarak altına ise, "Hikayenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, aşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor ♾️" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına ise beğeni yağdı.