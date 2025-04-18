Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

"SEVDİKÇE SEVESİM GELİYOR"

Levent Yüksel eşiyle fotoğrafını paylaşarak altına ise, "Hikayenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, aşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor ♾️" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcının paylaşımına ise beğeni yağdı.