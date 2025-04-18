Levent Yüksel’den aşk dolu paylaşım: Her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız!

58 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel, uzun süredir birlikte olduğu Özlem Öztürk (42) ile 2020 yılında İzmir'de sade bir törenle evlendi. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, eşi Özlem Öztürk'le evlilik yıl dönümünü kutladı. Ünlü şarkıcı oldukça duygusal ve bir o kadar da aşk dolu bir paylaşımda bulundu. KISA AMA AŞK DOLU PAYLAŞIM Ünlü şarkıcı eşiyle tanışma hikayesine de kısaca değindi. 'SEVDİKÇE SEVESİM GELİYOR' Levent Yüksel eşiyle fotoğrafını paylaşarak altına ise, 'Hikayenin aslı şu; hiç hesapta yokken tesadüfen tanıştık, aşık olduk ve tam 11 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bugün ise attığımız o imzanın üzerinden 5 yıl geçmiş ve biz her günü sevgimizi katlayarak yaşamışız. Son söz; sevdikçe sevesim geliyor ♾️' ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcının paylaşımına ise beğeni yağdı.