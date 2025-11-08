Trend
Leyla ile Mecnun'un Şirin'i Müge Boz acı haberi duyurdu! Anneannesini son yolculuğuna böyle uğurladı: "Ne kadındı be..."
Başarılı oyuncu Müge Boz, 94 yaşında vefat eden anneannesinin vefat ettiğini açıkladı. Paylaştığı duygusal mesajlarla yürekleri dağlayan Boz, acı kaybını sosyal medyadan duyurdu.
Giriş Tarihi: 08.11.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:57