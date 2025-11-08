Trend Galeri Trend Magazin Leyla ile Mecnun'un Şirin'i Müge Boz acı haberi duyurdu! Anneannesini son yolculuğuna böyle uğurladı: "Ne kadındı be..."

Leyla ile Mecnun'un Şirin'i Müge Boz acı haberi duyurdu! Anneannesini son yolculuğuna böyle uğurladı: "Ne kadındı be..."

Başarılı oyuncu Müge Boz, 94 yaşında vefat eden anneannesinin vefat ettiğini açıkladı. Paylaştığı duygusal mesajlarla yürekleri dağlayan Boz, acı kaybını sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: 08.11.2025 12:53 Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:57
Ünlü oyuncu Müge Boz, bir süredir Alzheimer ile mücadele eden anneannesi Fatima Usta'nın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımla duyurdu.

94 yaşında hayata gözlerini yuman anneannesi için dokunaklı bir yazı kaleme alan Boz, üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

"Mekanın cennet olsun ananeciğim. 94 yaşına kadar bir ömür dolu dolu yaşadın. Torunlarının torunlarını gördün. 'Fatima… ne kadındı be!' diye sevgiyle anarak konuştu arkandan tüm dostların, akrabaların. İyi kalbin, sevgi dolu bir insan oluşun bana hep ilham oluyor" diyen Boz, anneannesinin hayatı boyunca verdiği mücadeleye de vurgu yaptı.

Ünlü oyuncu, anneannesinin küçük yaşta annesiz ve babasız kaldığını, Makedonya'daki savaş yıllarında yaşadığı tüm acılara rağmen Türkiye'de kendi ayakları üzerinde durduğunu da şu sözlerle dile getirdi:

"TIRNAKLARINLA KAZIMIŞSIN BU HAYATI"

"Annesiz büyüdüğünün acısını hep anlatırdın. Küçükken ölmüş annen, baban da yokmuş. Makedonya savaş yıllarında yaşadığın korkunç acılardan yıkılmamış, Türkiye'de yeni bir hayat kurmak için tırnaklarınla kazımışsın bu hayatı. Aile dizinlerinde daha derin anlamak için çabaladığım, aile soyumun kraliçesi ananem. Fatima. Nurlar içinde uyu. Seni çok seviyoruz."

ALZEIMERIN SON AŞAMASINDAYDI!

Boz, paylaşımına anneannesinin hastalığı sürecinde emek veren sağlık çalışanlarına teşekkür ederek devam etti: "Ananem alzeimerın son aşamalarında hastaneye kaldırıldığında, onunla gönülden ilgilenen Akhisar Devlet Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine tüm kalbimle sonsuz teşekkürler. Hakkınız ödenmez. Bu mesleği severek, hakkıyla yapan tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimle."

Ünlü oyuncuya kısa sürede sevenlerinden binlerce taziye ve destek mesajı geldi.