Trend Galeri Trend Magazin Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: "Yalnızdım ve çok zordu" bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: "Yalnızdım ve çok zordu" bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Bir dönem Amerika'da damga vuran kız müzik grubu 'Little Mix', başarıları ve şarkılarıyla dikkat çekmişti. Grup üyelerinden Perrie Edwards, yıllar sonra yaşadığı acı kaybı katıldığı bir programda dile getirdi...

Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:25
Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock ve Jade Thirlwall'dan oluşan Little Mix grubunda, 2020 yılında Jesy Nelson'ın ayrılmasıyla üç kişi kaldılar. Bir dönem Amerika müzik endüstrisine damga vuran grup, başarılarıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Halihazırda Little Mix grubunun üyelerinden biri olan Perrie Edwards, güzelliği ve güçlü sesiyle yabancı basının dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Şimdilerde sosyal medyada da oldukça aktif olan Edwards, yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Özel hayatını zaman zaman hayranlarıyla paylaşan ünlü şarkıcı, son olarak yaptığı bir itirafla gündeme geldi.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile evli olan Edwards, ilk çocuğu Alex'i dünyaya getirmeden önce bir düşük yaşadığını açıkladı.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Katıldığı bir programda yaşadığı acı kaybı anlatan şarkıcı, oğlu Alex'i kucağına aldıktan sonra ikinci bebeğini ise 24. haftada kaybettiğini söyledi.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

İlk kez anne olacağını öğrendiğinde büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Edwards, kısa süre sonra başlayan kanama nedeniyle hastaneye gittiğini ve burada bebeğin kalp atışlarının bulunmadığını öğrendiğini anlattı.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

O an yalnız olduğunu vurgulayan sanatçı, 'Sanki hamilelik testini yanlış okumuşum gibi hissettim. Her şey bir hayal gibiydi' sözleriyle yaşadıklarını ifade etti.

Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: Yalnızdım ve çok zordu bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım

Perrie Edwards yaptığı itirafla sosyal medya kullanıcıları tarafından destek mesajı aldı...