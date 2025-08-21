Trend
Little Mix grubunun yıldızı ilk kez açıkladı! Şarkıcı Perrie Edwards bebeğini kaybetti: "Yalnızdım ve çok zordu" bu başlığı iki kere açıklama yazmadan nasıl yazarım
Bir dönem Amerika'da damga vuran kız müzik grubu 'Little Mix', başarıları ve şarkılarıyla dikkat çekmişti. Grup üyelerinden Perrie Edwards, yıllar sonra yaşadığı acı kaybı katıldığı bir programda dile getirdi...
Giriş Tarihi: 21.08.2025 09:21
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 09:25