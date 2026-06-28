Los Angeles’ta Türkiye tanıtımı nasıl yapıldı?
ABD ile oynanan Dünya Kupası maçı, sadece sahada kazanılan 3-2'lik galibiyetle değil, Los Angeles genelinde imza atılan kapsamlı bir tanıtım atağıyla hafızalarda yer edindi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda kurulan alandaki kültürel atmosfer, ünlü sanatçıların performansları ve Hollywood oyuncusu Joey King'in tribündeki çok konuşulan Türk forması tercihi, turnuvanın ötesinde bir etki yarattı.
Giriş Tarihi: 28.06.2026 07:55
Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 07:57