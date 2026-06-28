Los Angeles’ta Türkiye tanıtımı nasıl yapıldı?

JOEY KİNG NEDEN TÜRKİYE FORMASI GİYDİ?

ABD ile Türkiye arasındaki 2026 Dünya Kupası maçında sahadaki futbol kadar tribündeki bir detay da sosyal medyanın gündemine oturdu. Hollywood oyuncusu Joey King'in Türkiye formasıyla maça gelmesi pek çok kişiyi şaşırttı. İlk bakışta sürpriz gibi görünen bu tercihin arkasında ise sıcak bir aile hikayesi vardı. Joey King, aslında tribünde iki ülkeyi birden destekliyordu. Basına yansıyan bilgilere göre oyuncu, Türkiye formasıyla birlikte ABD şapkası takarak hem kendi ülkesine hem de ailesinin Türk tarafına destek verdi. Bunun nedeni ise eniştesinin Türk olması.

