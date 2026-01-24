Trend Galeri Trend Magazin Lösemi ile mücadelesi son bulan Cansever'den radikal karar! "Artık hayatı farklı yaşayacağım"

Bir süre önce lösemi teşhisi konulan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini sevenleriyle paylaşmıştı. Verdiği müjdeli haberin ardından yeni paylaşım yapan Cansever, hayatıyla ilgili aldığı radikal kararları açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 15:16 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:18
Arabesk ve fantezi müziğin öne çıkan isimlerinden biri olan sanatçı Cansever, kısa süre önce kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Cansever sevenlerinden dua isteyerek, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

ZORLU MÜCADELESİ SON BULDU!

Kanser savaşında sevenlerinden sık sık dua isteyen şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde beklenen müjdeli haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmıştı.

"ALLAH'IM SANA HAMDOLSUN"

Cansever kanseri yendiğini, "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle sevenlerine duyurmuştu. Ünlü şarkıcıya hayranlarından, 'Çok şükür' ve 'Geçmiş olsun' şeklinde birçok destek mesajı gelmişti.

"BUNDAN SONRA HAYATI FARKLI YAŞAYACAĞIM"

Lösemi ile savaşı başarıyla son bulan ünlü isim, mücadelesinin ardından hayatında aldığı radikal kararlardan bahsetti. Cansever paylaşımına, "Bundan sonra çok daha farklı yaşayacağım hayatı. Artık şunu düşün, bunu düşün yapmayacağım. Çok farklı yaşayacağım " notunu düştü.

MÜJDELİ HABER BEKLENEN DİĞER İSİM ECE VAHAPOĞLU OLDU...

Cansever'in kanseri yendiğini açıklamasının ardından gözler, bir süredir kanserle mücadele eden bir diğer ünlü isim olan Ece Vahapoğlu'na çevrildi. Ünlü sunucu, yazar ve yoga eğitmeni Vahapoğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rektum kanseri tedavisi gördüğünü duyurmuş, bu açıklamasıyla sevenlerini endişelendirmişti. Cansever'den gelen sevindirici haber sonrası, Vahapoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin yapacağı yeni açıklama da merakla bekleniyor.

Ece Vahapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllardır sağlıklı yaşam, spor, beslenme ve meditasyon alanlarında içerik üreten biri olarak böyle bir hastalıkla karşılaşmanın kendisi için de şaşırtıcı olduğunu belirterek erken teşhisin önemine dikkat çekmişti.

"HEP ŞÜKREDERİM"

"Bunu nasıl paylaşırım bilmiyordum ama bugün telefonum fazla çalmaya başladığı için - ne kadar hassas bir dönem olsa da - kendim yazarak açıklamayı uygun buldum.Hayatım bir süredir (iki aydır) tedaviler arasında geçiyor. Okulların açıldığı gün yaptırdığım kolonoskopide 'rektum kanseri' olduğumu öğrendim; o ilk hafta şoku soğukkanlılıkla atlattıktan sonra da kemoterapi tedavim başladı.

Çok şükür 3.kemo bu hafta tamamlandı. İyiyim. Beni bilirsiniz; hayat ne getirirse getirsin hep şükrederim; güçlü dururum. Ortaya çıkan tümöre düşman olmadım; kökten bir temizlenme olacağına inandım. Annem ve babamı üst üste kaybettim. Benim kadar sağlıklı yaşayan, dengeli beslenen, sporunu yapan, yoga ve meditasyonunu aksatmayan birinin bile başına gelebiliyor… Kontrollerinizi aksatmayın.

Belirli aralıklarla tedavimi alıyor, dinleniyor, günlük yaşantıma ve seyahatlerime gayet iyi devam ediyorum. Zaten basından ve sosyal medyadan yine güzel yoğunluklarla işimde gücümde olduğumu görüyorsunuz.
Kitabımın çıkışı da bu döneme denk geldi; öncesinde teklif aldığım ve kabul ettiğim yeni TV programına da yeni kanalımda çok yakında başlayacağım; hayatımın akışını ertelemeden yoluma tüm gücümle -umutsuz, mutsuz hisseden tüm kadınlara örnek olmak için devam edeceğim. Farkındalık adına öğrenmem gerekenleri aldım ve yoluma heyecanla devam ediyorum. Takdir edersiniz ki hassas bir süreç; buna saygı ve sevgi duyulmasını rica ederim. Birkaç aya da kısmetse her şey bitecek."

AMELİYATI ERTELENMİŞTİ!

Ece Vahapoğlu, 23 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan operasyonun ertelendiğini "Ben normalde cuma günü, rektum kanserindeki tümörün alınmasıyla ilgili robotik cerrahi bir operasyon geçirecektim. Ancak üşütmüşüm; boğazım enfeksiyonlu, burnum biraz tıkalı. Bugün kulak burun boğaz doktoruna ve anestezi ekibine göründüm, kan tahlili yapıldı ve maalesef boğazımdaki enfeksiyon nedeniyle antibiyotiğe başladım. Risk taşıdığı için ameliyat bir hafta ertelendi'' sözleriyle dile getirmişti:

"DAVETSİZ MİSAFİRLE VEDALAŞMAYA"

Operasyona giren isim, ameliyat önlüğüyle poz verdi. Ameliyat öncesinde sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Vahapoğlu, operasyona girmeden hemen önce paylaştığı kareye "Davetsiz misafirle vedalaşmaya. Yeni yıl, yeni enerji" notunu yazmıştı.

Vahapoğlu, başarılı geçen ameliyatın ardından son sağlık durumuyla ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu.

'ÇOĞU BİTTİ''
Sevdiklerine güzel haberi duyuran ünlü isim paylaşımında,
''Yeniden yürümenin gücü! Bedenine yeniden su değmesinin, saçlarının yıkanmasının, normal kıyafetle adım atmanın, sıvı beslenmeden normal yemeğe geçmenin, yeniden hayatına devam edeceğini hissetmenin şükredişini size anlatamam. Ufacık bir adım bile ne lüksmüş...
Sağlıkla sınandığınızda hayatın anlamını keşfediş iyice yükseliyor. Önümde biraz daha süreç var ama çoğu bitti inşallah'' sözlerine yer verdi.
KANSERLE SAVAŞAN BİR DİĞER İSİM GÜL ONAT

Bir dönemin efsane dizisi "Sihirli Annem"de Perihan Peri karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Gül Onat Duman, geçtiğimiz aylarda pankreas kanseriyle mücadele ettiğini duyurmuştu.

''CEHENNEMİ YAŞADIM''

Zor bir tedavi süreci yaşadığını belirten Onat şu ifadeleri kullanmıştı:

''Hastalığım 2023 yılında başladı. En tehlikeli ve öldürücü pankreas kanseri. Niye ben demedim Kabullendim. Çok ağır ameliyatlar geçirdim. Cehennemi yaşadım, zehirterapi radyoterapi bir yıl rahat geçti sonra bağırsaklara nüksetti. Gene çok ağır ameliyatlar bu günlere geldim şükür.''

''Ben hiç pozitif düşünemedim bu süreçte. Kendimi şaşırtan bir olgunlukla karşıladım bu ölümcül hastalığı ama hep gırgır geçtim. Şu anda bağırsaklarım bir torbaya boşalıyor altı aydır. Çok sıkıntılı bir iş kendi bağırsağını gören ender kişilerdenim yani.''

Sağlık durumu merak konusu olan usta oyuncunun tedavi sürecini sevenleri yakından takip ediyor.

Sosyal medya hesabından güncel halini paylaşan Gül Onat Duman, takipçilerinden destek ve moral mesajları aldı.

Yılbaşı ağacının önünde poz veren Gül Onat, "Tüm dostlara sevgiler" notuyla paylaşım yaptı.

Keyifli olduğu görülen usta oyuncunun paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

MEME KANSERİNE YAKALANDI

Öte yandan Türk televizyon ve sinema dünyasının usta isimlerinden Cihan Ünal'ın kızı olarak sanatla iç içe bir ortamda büyüyen Irmak Ünal, 3.5 yıl önce oyunculuk kariyerine ara vererek Bali'ye yerleşmişti.

2 çocuğuyla Bali'de kendine yeni bir yol çizen Ünal, kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı almıştı. Düzenli spor yapması ve fit fiziğini korumasıyla tanınan Ünal, sık sık yaptığı paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyordu.

Irmak Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu.

Ünal, yaşadığı süreci yazdığı bu duygusal notla dile getirmişt:

"Sonuçların meme kanseri" kelimelerini duyduğumda, yeni yılın ilk günüydü… ne sürpriz!!! ve ben bunun beni hem tamamen yıkıp hem de yeniden inşa edeceğini bilmiyordum. Bu yolculuk hem çok gerçek, hem çok zor, hem de anlatması güç bir şekilde dönüştürücü…

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı, ve bu süreçte şunu çok net öğrendim: erken teşhis gerçekten hayat kurtarır. Bilgi, korku değil güç demek. Ve ben, yol boyunca bana hem bilimin hem kalbin ışığıyla rehberlik eden inanılmaz bir doktor ekibiyle çevrili olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Tabii dürüst olayım… benim spiritüel tarafım bazen bilimle çatışıyor. 😄 Doktorlarımın daha önce hiç duymadıkları sorularla uğraşmak zorunda kaldıkları kesin 😬 ve içimdeki uzaylıyla da! 👽 Ama yine de bana sabırla, mizahla ve sonsuz bir motivasyonla yaklaştılar. Yaklaşmaya devam ediyorlar….Bu, benim için tıbbın en saf hali.

İYİLEŞMEK ARTIK BİR SANAT

Şifalanma sürecimde bildiğim her şeyi birleştiriyorum….spiritüel uygulamalar, homeopati, enerji çalışmaları ve bilimin sunduğu en iyi imkanlar… Hepsini sezgiyle, farkındalıkla harmanlıyorum. Benim için iyileşmek artık bir sanat: biraz inanç, biraz bilim, tamamen kalp işi.

ASLA YALNIZ DEĞİLDİM

Bu yoldan geçen ya da bir yakını geçen herkese……..sizi görüyorum, sizi hissediyorum. Şifa düz bir çizgi değil ama izin verdiğinde içinde mucizevi bir zarafet var aslında. Ve yaratanın ışığına şahitlik edebilirsiniz.
Ne kadar ameliyathane kapısında "vay be bir başımayım,yapayalnız gidiyorum" desem de asla yalnız değildim. Önce Allah ın varlığını hep hissettim 🙏🏻 ve yol arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür etmeliyim…

SALİH GÜNEY KOAH'A YAKALANDI

1945 yılında Adana'da doğan Salih Güney, hem müthiş oyunculuğuyla hem de karizmasıyla gönülleri fethetmişti. Şimdilerde 80 yaşında olan Güney, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Doktor muayenesine gittiğini söyleyen 80 yaşındaki usta oyuncu, KOAH'a (kronik obstrüktif akciğer hastalığı) yakalandığını açıkladı:

"Zamanında çok sigara içtiğim için nefes alma sorunum var. 5-6 ay önce KOAH başladı. Sigara içenlere tavsiyem; sakın içmeyin. Geçenlerde katıldığım baloda bir doktor beni çağırdı, şimdi ona gidiyorum. Aslında bırakmıştım ama akşam yemeklerinden sonra dayanamıyorum. 60 senedir içiyorum."