Trend
Galeri
Trend Magazin
Lösemi ile mücadelesi son bulan Cansever'den radikal karar! "Artık hayatı farklı yaşayacağım"
Lösemi ile mücadelesi son bulan Cansever'den radikal karar! "Artık hayatı farklı yaşayacağım"
Bir süre önce lösemi teşhisi konulan Cansever, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini sevenleriyle paylaşmıştı. Verdiği müjdeli haberin ardından yeni paylaşım yapan Cansever, hayatıyla ilgili aldığı radikal kararları açıkladı.
Giriş Tarihi: 24.01.2026 15:16
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 15:18