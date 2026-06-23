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Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! “Altı Üstü İstanbul” Pazartesi akşamının birincisi oldu
Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! “Altı Üstü İstanbul” Pazartesi akşamının birincisi oldu
atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:05
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 11:09