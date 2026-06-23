Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! “Altı Üstü İstanbul” Pazartesi akşamının birincisi oldu

"Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %6.49 izlenme oranı ve %23.29 izlenme payıyla 1., AB'de %4.07 izlenme oranı ve %15.87 izlenme payı 2., 20+ABC1'de ise %5.98 izlenme oranı ve %20.91 izlenme payıyla 1. sıraya yerleşerek günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.