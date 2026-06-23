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Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! “Altı Üstü İstanbul” Pazartesi akşamının birincisi oldu

atv'nin NTC Medya imzalı yeni dizisi "Altı Üstü İstanbul", ikinci bölümüyle reytinglerde zirveye yerleşti. Güçlü hikâyesi, sıcak mahalle atmosferi ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Giriş Tarihi: 23.06.2026 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 11:09
Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

"Altı Üstü İstanbul", Tüm Kişiler'de %6.49 izlenme oranı ve %23.29 izlenme payıyla 1., AB'de %4.07 izlenme oranı ve %15.87 izlenme payı 2., 20+ABC1'de ise %5.98 izlenme oranı ve %20.91 izlenme payıyla 1. sıraya yerleşerek günün en çok izlenen dizisi olmayı başardı.

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

2.Bölümde Neler Oldu?

ALEVLER YÜKSELDİ SIRLAR AÇIĞA ÇIKTI

Dizinin ikinci bölümünde Bahtiyar'ın ölümünün ardından futbola sırt çeviren Emir, Galip'in transfer teklifini reddederek kebapçıda çalışmaya başladı.

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Bayram, arkadaşları ve Melek onu ikna etmeye çalışırken, Tarık'ın araştırması Bahtiyar'ın ölümüne dair şüpheleri arttırdı ve peşine düşülen görüntüler yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

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Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Kebapçıda çıkan yangın mahalleyi sarsarken, Emir ve Naz ölümden döndü. Yangının ardından ortaya çıkan gerçekler ve çocukların Rami'nin yanında çalışmaya başlaması, Emir'i transfer teklifini kabul etmeye yaklaştırsa da öğrendiği gerçek her şeyi değiştirdi.

Altı Üstü İstanbul 2.Bölüm Fragmanı | Video

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Ziyankâr Mahallesi'ni arkasına alan Emir, Galip'le hesaplaşmak için harekete geçerken, Bahtiyar'ın ölüm gecesine ait görüntüler de herkesin kaderini değiştirecek büyük yüzleşmenin kapısını araladı.

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

İkinci bölümün finali ise izleyicide yeni bir merak dalgası yarattı.

Altı Üstü İstanbul 2. bölüm fragmanı yayınlandı! "Burası Ziyankar buradan çıkış yok!" | Video

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Kebapçıyı kundaklayan kişinin Melek olduğunun ortaya çıkması, geceye damga vururken Emir'in bu gerçekle nasıl yüzleşeceği ve Melek'e nasıl bir tepki vereceği şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Yeni bölüm öncesi gözler, Emir ile Melek arasında yaşanacak büyük yüzleşmeye çevrildi.

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Mahallede çıkan yangın reytingleri de ateşe verdi! Altı Üstü İstanbul Pazartesi akşamının birincisi oldu

Altı Üstü İstanbul, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #ALTI ÜSTÜ İSTANBUL