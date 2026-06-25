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‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: “Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım”
‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: “Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım”
Mahallenin Muhtarları ve Asmalı Konak gibi efsane yapımlarla tanınan Goncagül Sunar, yıllar sonra gelen çarpıcı bir itirafla gündeme geldi. Genç yaşta adım attığı sette yaşadığı zorlu günleri ve gördüğü muameleyi anlatan ünlü oyuncunun, o dönem yaşadıklarına dair sözleri herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:20
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 15:42