Trend Galeri Trend Magazin ‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: “Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım”

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: “Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım”

Mahallenin Muhtarları ve Asmalı Konak gibi efsane yapımlarla tanınan Goncagül Sunar, yıllar sonra gelen çarpıcı bir itirafla gündeme geldi. Genç yaşta adım attığı sette yaşadığı zorlu günleri ve gördüğü muameleyi anlatan ünlü oyuncunun, o dönem yaşadıklarına dair sözleri herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:20 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 15:42
‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

Türk dizilerinin sevilen isimlerinden olan oyuncu Goncagül Sunar, hayatı boyunca birçok başarılı projeye imza attı.

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

'Mahallenin Muhtarları', 'Asmalı Konak' ve 'Çemberimde Gül Oya' gibi dizilerle hafızalara kazınan 55 yaşındaki oyuncu, son olarak magazin gündemine açıklamalarıyla geldi.

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

Günaydın'ın sunucusu Yasemin Durna'ya konuşan Sunar, itiraf ve açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

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‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

"KOSTÜM DEPARTMANI YOK"

Ekran yolculuğuna genç yaşta 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde başlayan Sunar, kariyerinin ilk yıllarında karşılaştığı set koşullarını şu sözlerle anlattı:

"Çok gençtim, ilk işimdi ve çok bayılmıyordum. Ve tabii her şey o kadar ilkeldi ki ya kendi kıyafetlerimle oynuyordum, artık elbisem kıyafetim kalmamıştı. Annemden alıyorum, kardeşimden alıyorum, arkadaşımdan alıyorum... Kostüm departmanı yok ya. Makyaj desen varla yok arası. Paralarımızı zarfla alıyoruz. Ben otostopla gidiyorum sete falan böyle. Cesaretime bak, 21-22 yaş deliliği."

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

"YAPRAK GİBİ TİTREDİĞİM BİR SETTE EVE GİDİP AĞLADIM"

O dönem set ortamında çok ilginç tipler olduğunu söyleyen usta oyuncu, uğradığı zorbalığı ise şu ifadelerle itiraf etti:

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

"Yani orada çok ilginç tipler de vardı. Tabii ki Yeşilçam'ın eski oyuncuları kendilerince tecrübelenmiş, oralara gelmiş insanlardı. Ama tabii böyle eski kafa halleri de vardı. Orada zorbalık da yaşadım. Bir de çok küçüktüm. Yaprak gibi titrediğim bir sette eve gidip ağladığım dönemler de oldu o zorbalayan kişi tarafından. Şu anda pek bir şey yapmayan biri artık."

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

O isimden çok şey öğrendiğini ve kendi içinde helalleştiğini de söyleyen başarılı oyuncu, yaşanan tüm bu zorlukların kendisi için birer tecrübe olduğunun altını çizdi.

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

Sunar, sunucu Yasemin Durna'nın sektöre dair sorduğu, "Zorlu ve meşakkatli bir sektör… Hiç kırgın kaldığınız biri ya da birileri oldu mu? 'Bir daha asla onunla çalışmam' diyebileceğiniz bir isim?" sorusuna ise isim vermeden şu sert yanıtı verdi:

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

"BİR DAHA ONUNLA ASLA ÇALIŞMAM"

"Evet, var. Erkek bir oyuncu. Orada da bir zorbalık, tavır olarak bir kabalık, bir küçük görme hali görmüştüm. Mesela onun olduğu projede oynamamayı tercih ederim. Ki bu başka kadınların da yaşadığı bir şeymiş onun tarafından. O yüzden o ismi görürsem uzaklaşmak isterim. Hani içinin çirkinliği yüzüne vurmuş biri diyelim. Başka bir şey demeyelim. O kolay affedeceğim bir şey de değil. Hani böyle acayip bir şey yaptı falan anlamında söylemiyorum ama öyle var olunmaz. Öyle olmaz yani"

‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım

Ünlü oyuncunun isim vermeden bahsettiği bu meslektaşının kim olduğu ise okuyucularda büyük bir merak uyandırdı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör