‘Mahallenin Muhtarları’ ve ‘Asmalı Konak’ dizileriyle hafızalara kazınmıştı! Oyuncu Goncagül Sunar’dan olay itiraf: “Yaprak gibi titrerdim, zorbalandım”

"BİR DAHA ONUNLA ASLA ÇALIŞMAM"

"Evet, var. Erkek bir oyuncu. Orada da bir zorbalık, tavır olarak bir kabalık, bir küçük görme hali görmüştüm. Mesela onun olduğu projede oynamamayı tercih ederim. Ki bu başka kadınların da yaşadığı bir şeymiş onun tarafından. O yüzden o ismi görürsem uzaklaşmak isterim. Hani içinin çirkinliği yüzüne vurmuş biri diyelim. Başka bir şey demeyelim. O kolay affedeceğim bir şey de değil. Hani böyle acayip bir şey yaptı falan anlamında söylemiyorum ama öyle var olunmaz. Öyle olmaz yani"