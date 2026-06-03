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Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran "uyuşturucu partileri" dosyası
Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran "uyuşturucu partileri" dosyası
Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kanında uyuşturucu madde çıkan ve ev partilerinde uyuşturucu madde kullandıran Tatlıcı hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
Giriş Tarihi: 03.06.2026 06:15
Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 06:16