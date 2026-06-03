Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran "uyuşturucu partileri" dosyası

İş adamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.