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Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran "uyuşturucu partileri" dosyası

Ünlü iş insanı Şeyhmus Tatlıcı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kanında uyuşturucu madde çıkan ve ev partilerinde uyuşturucu madde kullandıran Tatlıcı hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak' suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 03.06.2026 06:15 Güncelleme Tarihi: 03.06.2026 06:16
Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

İş adamı Şeyhmus Tatlıcı, İstanbul'da yürütülen ve ünlüler ağırlıklı olan uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 6 Şubat 2026 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tatlıcı, o tarihten bu yana tutuklu bulunuyor.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

ADLİ TIP DESTEKLİYOR
İddianamede yer alan bilgilere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Tatlıcı'nın kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemeler sonucunda Tramadol, THC (esrar etken maddesi) ve Metamfetamin tespit edildiği belirtildi.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

Savcılık, şüpheli Şeyhmus Tatlıcı'nın 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer sağladığı' yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığını belirterek, söz konusu suçlamanın Türk Ceza Kanunu'nun 190/1, 53/1 ve 63/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep etti.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

'PARTİLERDE MADDE TEMİNİ'
Dosyaya giren ifadeler arasında, soruşturma kapsamında ifadesi alınan L.E. isimli bir şahsın beyanları da dikkat çekti.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

L.E., savcılığa verdiği ifadede, "Şeyhmus Tatlıcı isimli kişiyi tanırım. Bu kişi evinde sıklıkla uyuşturucu kullanılan partiler düzenler.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

Ben bu şahsın partisine katılmadım, bu tarz etkinlikler düzenlediğini duydum" şeklinde iddialarda bulundu.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

Tatlıcı ise ifadesinde suçlamaları reddederek; "Uyuşturucu madde kullanmadığını, kullandırtmadığını ve kimsenin uyuşturucu madde kullanması için yer temin etmediğini" savundu.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

ESKİ EŞE HAKARET
Şeyhmus Tatlıcı, daha önce de özellikle eski eşi Melisa Tatlıcı'ya yönelik 'cinsel saldırı' ve 'hakaret' suçlamalarıyla yargılandığı davalarla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Mahkemede her şeyi inkâr etti ama raporlar affetmedi! Ünlü iş insanının kan donduran uyuşturucu partileri dosyası

Şubat ayındaki uyuşturucu operasyonuyla tekrar dikkatleri üzerine çeken Tatlıcı'nın, önümüzdeki günlerde mahkeme karşısına çıkarılması bekleniyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör