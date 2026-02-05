Trend Galeri Trend Magazin Mahkemeden Asena Özkan'a kötü haber! Ünlü oyuncu velayet davasını kaybetti

Mahkemeden Asena Özkan'a kötü haber! Ünlü oyuncu velayet davasını kaybetti

Oyuncu Asena Özkan, eski eşi iş insanı Ayberk Kaptanoğlu'na 5 yıl sonra açtığı velayet davasını kaybetti.

Giriş Tarihi: 05.02.2026 09:05 Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 09:17
Ünlü oyuncu Asena Özkan, 2021 yılında eşinin sadakatsiz davranışlarda bulunduğunu ileri sürerek 10 milyon lira tazminat talebiyle mahkemeye başvurmuştu.

Kaptanoğlu ise avukatı Nergiz Yılmaz aracılığıyla karşı boşanma davası açarak asıl mağdur tarafın kendisi olduğunu ileri sürdü.

Boşanmada kusurlu tarafın Asena Özkan olduğuna karar veren mahkeme, çiftin o dönem 4 yaşında olan kızlarının velayetini ise Ayberk Kaptanoğlu'na verdi.

Hürriyet'ye yer alan habere göre Asena Özkan 5 yıl sonra yeniden eski eşine velayet davası açtı. Çocuğunun velayetinin değiştirilmesi, tazminat ve yoksulluk nafakası davası açan Asena Özkan, hakimin uzman pedagog görüşüne başvurmadan çocuğu babasına verdiğini ileri sürdü.

Kararını açıklayan mahkeme, Asena Özkan'ın açtığı velayetin değiştirilmesi, tazminat ve yoksulluk nafakası davasını reddetti.

9 yaşındaki çocuğun velayetinin babada kalmasına karar veren mahkeme, her ayın belirli günlerinde anne ile çocuğun görüşmesine hükmetti.

