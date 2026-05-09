Mahkemeden Neşet Ertaş ailesini üzen karar! Yayınlanmamış eserlerin hak sahipliği için dava açmışlardı

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın ailesi babalarının yayınlanmamış eserleri için hak sahibi kıldığı Erol Parlak'a dava açtı. Aile, babalarının akıl sağlığı yerinde değilken işlemin gerçekleştiğini belirtip iptal edilmesini istedi. Mahkeme, bu talebi reddetti.

Giriş Tarihi: 09.05.2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 09.05.2026 07:16
MUVAFAKATNAME İMZALADI
Türk halk müziğinin en önemli isimlerinden Neşet Ertaş'ın ailesi, yazar Prof. Dr. Erol Parlak ile mahkemelik oldu. Ertaş ömrünün sonuna yaklaşan bir dönemde daha önce hiç yayınlanmamış eserlerinin hak sahibi olarak Erol Parlak'ı belirledi

. Taraflar arasında muvafakatname imzalandı. Ancak ünlü halk ozanının ailesi bu işlemin iptali için dava açtı. Aile, babalarının kanser hastası olup ağır ilaçlar aldığını bu nedenle ayırt etme gücünün olmadığını dile getirdi.

USULSÜZLÜĞE RASTLANMADI
Dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Adli Tıp raporunda Neşet Ertaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğu, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı belirtildi.

Erol Parlak haklı bulunarak işlemin SABAH iptal davası mahkeme tarafından reddedildi.

