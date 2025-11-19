Mahmut Tuncer’in kızını görenler gözlerine inanamadı! Şarkıcı kızı sosyal medyayı salladı!
Türkiye'nin sevilen sanatçısı Mahmut Tuncer'in izinden yürüyen kızı Gizem Tuncer'i ilk kez görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir dönem kilo mücadelesiyle gündeme gelen genç şarkıcı, verdiği 40 kilo ile adeta bambaşka biri oldu. Azmi ve değişimiyle herkese ilham veren Tuncer, son hali ve güzelliğiyle sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasına girdi.
Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2025 15:31