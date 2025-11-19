Mahmut Tuncer’in kızını görenler gözlerine inanamadı! Şarkıcı kızı sosyal medyayı salladı!

Mahmut Tuncer'in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur?

Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu. Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman. Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer'in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim.

Nasıl bir baba kız ilişkiniz var?

Muhteşem bir ilişkimiz var. Onunla gurur duyuyorum umarım o da benimle gurur duyuyordur. Hiçbir şeyime karışmaz, ben de onun hiçbir şeyine karışmam. Hoş, ben de karışmasını gerektirecek absürt şeyler yapmıyorum zaten.