Manken Çağla Şıkel’in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Çağla Şıkel'in hafta sonu kaçamağı imrendirdi. Deneyimli manken hafta sonunu ailesi ve arkadaşları ile kayarak geçiriyor.

Ünlü manken Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip.