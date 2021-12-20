Trend Galeri Trend Magazin Manken Çağla Şıkel'in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Manken Çağla Şıkel'in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, zaman zaman ailesiyle paylaşımlar yapıyor. Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel hafta sonunu ailesiyle birlikte karın keyifini çıkararak geçiriyor. Sosyal medyada kar paylaşımları yapan kayak sezonunu açtığı görülen Çağla Şıkel pozlarına beğeni ve yorum yağdı. Çağla Şıkel'in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta genç kızlara taş çıkaran Çağla Şıkel'in annesini görenler "Güzelliğini genlerine borçluymuş" demeden edemedi. İşte Çağla Şıkel'in annesi ve oğulları ile yaptığı kar paylaşımları...

Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:32
Manken Çağla Şıkel’in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Çağla Şıkel'in hafta sonu kaçamağı imrendirdi. Deneyimli manken hafta sonunu ailesi ve arkadaşları ile kayarak geçiriyor.

Manken Çağla Şıkel’in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor.

Manken Çağla Şıkel’in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, Instagram'da 4 milyon takipçiye sahip.

Manken Çağla Şıkel’in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, zaman zaman ailesiyle paylaşımlar yapıyor.

Manken Çağla Şıkel’in kar paylaşımlarına annesinin güzelliği damga vurdu! Çağla Şıkel kayak sezonunu açtı!

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel hafta sonunu ailesiyle birlikte karın keyifini çıkararak geçiriyor.

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