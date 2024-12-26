Mansur Yavaş halkın parasını böyle savuruyor: Gülşen, Hadise ve Kenan Doğulu’nun yılbaşı ücreti dudak uçuklattı!

Açıklanan ücretlerle, belediyenin yaptığı harcamaların arasındaki fark dikkat çekici boyutta! Örnek olarak yılbaşı gecesi 20 milyon TL kazanan Hadise'nin aldığı bu rakam, ABB'nin bu sanatçı için harcadığı toplam 94 milyon TL'nin 5'te biri kadar. Benzer şekilde, ABB'nin Gülşen konser için 78 milyon TL harcadığı ancak sanatçının yılbaşı sahnesinden ise 8 milyon TL kazanacağı öğrenildi.