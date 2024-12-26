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Mansur Yavaş halkın parasını böyle savuruyor: Gülşen, Hadise ve Kenan Doğulu’nun yılbaşı ücreti dudak uçuklattı!
Mansur Yavaş halkın parasını böyle savuruyor: Gülşen, Hadise ve Kenan Doğulu’nun yılbaşı ücreti dudak uçuklattı!
Sanatçıların yılbaşı gecesi alacağı ücretler belli oldu. Hadise o gece 20 milyon, Gülşen 8 milyon TL kazanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Hadise'ye 94 milyon, Gülşen'e de 78 milyon TL verdiğini açıklamıştı. CHP'li belediyelerin rakamları nasıl abarttığı bir kez daha tescillenmiş oldu
Giriş Tarihi: 26.12.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:50