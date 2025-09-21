Trend Galeri Trend Magazin Mardin'de nişanlanıp İzmir'de nikah kıymıştı! Oyuncu Sevda Erginci Sakız Adası'nda düğün yaptı! Ünlü isimler mutlu güne akın etti...

Ekranların sevilen isimlerinden olan oyuncu Sevda Erginci, Mardin'de nişan ve İzmir'de nikah kıydıktan sonra en sonunda Sakız Adası'nda düğün yaptı. Ünlü oyuncuyu en mutlu gününde ünlü dostları da yalnız bırakmadı...

Giriş Tarihi: 21.09.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:37
Ekranların genç ve sevilen isimlerinden olan Sevda Erginci, sadece oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de son zamanlarda magazin dünyasında yer alıyor. Sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Erginci, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI!
Güzel oyuncu bu sefer gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı ile dikkat çekmişti. 31 yaşındaki, Sevda Erginci sevgilisi Efe Saydut ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Mimari tasarımcı sevgilisi ile Mardin'de nişanlanan Erginci'yi bu özel gününde sevenleri yalnız bırakmamıştı.

Törende takılan altınlar adeta göz doldururken, sosyal medyaya düşen pozları ise kısa sürede sosyal medyada olay olmuştu.

Mardin'deki nişanın ardından Sevda Erginci, Efe Saydut ile İzmir'de dünyaevine girmişti.

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Sevda Erginci'nin nikah karelerine beğeni yağmıştı.

Sevda Erginci, Mardin'de nişanlanıp İzmir'de nikahını kıydıktan sonra düğününü de yaptı!

Ünlü oyuncu Sakız Adası'nda görkemli bir şekilde en özel gününü gerçekleştirdi.

Erginci, mutlu anından kareleri Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncuyu meslektaşları olan, Gizem Karaca, Gonca Vuslateri ve Biran Damla Yılmaz gibi isimler yalnız bırakmadı.

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Sevda Erginci'nin nereli olduğu da merak konusu oldu. Babası Mardinli Arap kökenli annesi ise Makedonya göçmeni olan Erginci İstanbul'da dünyaya geldi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin memleketleri...
MERT RAMAZAN DEMİR

Van

SERENAY SARIKAYA

Ankara

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

HANDE ERÇEL

Bandırma
ASLI ENVER

Kıbrıs

EMRE ALTUĞ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

AFRA SARAÇOĞLU

Balıkesir- Edremit

BERİL POZAM

İstanbul

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

MURAT BOZ

Ereğli

MÜJDE UZMAN

İstanbul

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır