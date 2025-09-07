Trend
Mardin'e gelin gidiyor! Oyuncu Sevda Erginci sevgilisi Efe Saydut ile nişanlandı! Takılan altınlar göz kamaştırdı...
Oyuncu Sevda Erginci son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir Efe Saydut ile aşk yaşayan Erginci, Mardin'de nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Törene damga vuran altın takıları ise magazin dünyasında gündem oldu.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:50