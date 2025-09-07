Trend Galeri Trend Magazin Mardin'e gelin gidiyor! Oyuncu Sevda Erginci sevgilisi Efe Saydut ile nişanlandı! Takılan altınlar göz kamaştırdı...

Oyuncu Sevda Erginci son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir Efe Saydut ile aşk yaşayan Erginci, Mardin'de nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. Törene damga vuran altın takıları ise magazin dünyasında gündem oldu.

Giriş Tarihi: 07.09.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:50
Ekranların genç ve sevilen isimlerinden olan Sevda Erginci, sadece oyunculuğu ile değil güzelliğiyle de son zamanlarda magazin dünyasında yer alıyor.

Sosyal medya hesabında bir hayli aktif olan Erginci, yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oluyor.

EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIMI ATTI!
Ancak güzel oyuncu bu sefer gözlerden uzak yaşadığı özel hayatı ile dikkat çekti.

31 yaşındaki, Sevda Erginci sevgilisi Efe Saydut ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Mimari tasarımcı sevgilisi ile Mardin'de nişanlanan Erginci'yi bu özel gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

Sade bir nişan töreni gerçekleştiren güzel oyuncuya takılan altınlarda kısa sürede sosyal medyada olay oldu.

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Sevda Erginci'nin nereli olduğu da merak konusu oldu. Babası Mardinli Arap kökenli annesi ise Makedonya göçmeni olan Erginci İstanbul'da dünyaya geldi.

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin memleketleri...
MERT RAMAZAN DEMİR

Van

SERENAY SARIKAYA

Ankara

SILA TÜRKOĞLU

İzmir - Bornova

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

HANDE ERÇEL

Bandırma
ASLI ENVER

Kıbrıs

EMRE ALTUĞ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

AYÇA AYŞİN TURAN

31 yaşındaki yıldızın babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

AFRA SARAÇOĞLU

Balıkesir- Edremit

BERİL POZAM

İstanbul

BİLAL YİĞİT KOÇAK

Samsun

MURAT BOZ

Ereğli

MÜJDE UZMAN

İstanbul

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır

OKTAY KAYNARCA

Annesi Nursel Kaynarca İstanbullu, Babası Özkan Kaynarca Malatyalı, babaannesi ise Elazığlıdır.

SERTAB ERENER

İstanbul

FAHRİYE EVCEN

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni

HANDE ATAİZİ

Bursa