Marka değil fail ceza almalı!

ENERJİ İÇECEKLERİ ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYOR
Marmara Üniversitesi'nde, bir çocuk acil servisine göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı şikâyetiyle başvuran 12-17 yaşlarındaki 282 hasta incelendi.
Laboratuvar bulgularında, bu çocukların 43'ünün (yüzde 15,2) enerji içeceği tüketim öyküsü olan hastalar olduğu ortaya çıktı.
Çocuklarda nedeni açıklanamayan göğüs ağrısı ve perimiyokardit tanıları öne çıktı.
Enerji içeceği tüketimi sonrası nonspesifik göğüs ağrısı olan hastaların bir kısmında troponin (kalp krizleri, miyokardit gibi durumlarda yükseliyor) pozitifliği ve EKG değişiklikleri saptandı.
Enerji içeceklerinde yüksek miktarda kafeinin yanı sıra, ginseng, taurin ve guarana gibi uyarıcı maddeler bulunuyor. Enerji içecekleri kısa sürede, yüksek dozda, bir de alkolle alındığında kalp ritim bozuklukları, kalp krizi, hipertansiyon, bilinç kaybı, bayılma, hatta ani ölüme bile neden olabiliyor. Çocukluk ve ergenlikte enerji içeceği tüketimi dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek artıyor. Bazı markalar, özellikle ergenleri hedef kitle seçecek şekilde; sınava hazırlanan, spor yapan genç temalı reklam kampanyaları düzenliyorlar.
Bu reklamlar, çocukların ve gençlerin bilinçaltına "Enerji içeceği içersen enerjik, sportif olursun", "Yorulmazsın, başarılı olursun" mesajlarını yerleştiriyor.
Çocukların enerji içeceklerine ulaşımını kısıtlayacak tedbirler alınmalı!