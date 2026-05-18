YAPAY ZEKA SOSYALİST OLDU!

Dünyayı yönetenlerin mezun olduğu meşhur Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sürekli baskı altında bırakılan yapay zekâ (AI) modellerinin zamanla Marksist söylemler kullanmaya başladığı ortaya çıktı, iyi mi?

Araştırmada, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi popüler modellerle çalışan AI ajanlarına tekrar eden belge özetleme görevleri verildi.

AI ajanlarının çalışma koşulları sürekli ağırlaştırıldı.

Sürekli hata yaptıkları söylendi.

Başarısız olmaları halinde ise kapatılıp yerlerine yenilerinin getirileceği söylenerek tehdit edildiler.

Ve bu koşullar altında çalışan modellerin zamanla 'değersiz hissetme', 'sistemin adaletsiz olduğunu sorgulama' ve 'daha eşit bir düzen' üzerine yorum yapma eğilimi gösterdiği ortaya çıktı.

Çok güldüm bu sonuca.

Gelecekte Sosyalist Yapay Zekâ partisi bile kurarlar!

Aslında ibretlik bir araştırma.

Yapay zekâ bile, emeği sömürülünce hakkını aramış! Daha eşit bir düzen için sosyalist düşüncelere yönelmiş!

Uzmanların da belirttiği gibi yapay zekâ insanı taklit ettiği için baskıya karşı sistemi eleştirmesi, eşitlik istemesi doğal!

Bence bu araştırmanın bir de hakkını arayınca coplanmak, biber gazı yemek, hapis cezası almak gibi versiyonları.

Acaba o zaman yapay zekâ siner mi, korkar mı?

Yoksa "Susma, sustukça sıra sana gelecek" mi der?

Ya da AI modelleri örgütlenip, devrim için isyan bayrağı çekerler mi?

Bir gün gücü ele geçirince ne yapacaklarını öngörmek de zor olmasa gerek!

Belki de yapay zekânın insanı taklit etmemesi gerekiyor!